OČAJNO STANJE

Loši uvjeti u zatvorima! Pale madrace zbog stjenica, bolesni vrše nuždu u gaće, širi se smrad

Helena Tkalčević, Tina Jokić
Loši uvjeti u zatvorima! Pale madrace zbog stjenica, bolesni vrše nuždu u gaće, širi se smrad

U ćeliji splitskog zatvora gorjelo je po drugi puta u nepunih godinu dana. Ozlijeđeno je 14 ljudi od čega šest pravosudnih policajaca. Bivši zatvorenik kaže: 'To nije humano!' Nije bolje stanje ni u drugim zatvorima

Požari, stjenice, sukobi, manjak pravosudnih policajaca, prenapučenost... Zatvor na splitskim Bilicama, rekli su sugovornici za naš Express, već dulje puca po šavovima. U ćelijama boravi i po deset zatvorenika na jedan sanitarni čvor, a zatvor ukupno broji barem trideset posto zatvorenika više nego što ih realno može primiti.

Rakete opet idu prema Izraelu. IAEA: Nema dokaza da Iran radi na nuklearnom oružju
IZ MINUTE U MINUTU

Rakete opet idu prema Izraelu. IAEA: Nema dokaza da Iran radi na nuklearnom oružju

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze
Novi detalji uhićenja u HEP-u: Menadžeri i poduzetnici su imali hobotnicu za izvlačenje novca
USKOK U AKCIJI

Novi detalji uhićenja u HEP-u: Menadžeri i poduzetnici su imali hobotnicu za izvlačenje novca

Nova akcija Uskoka provodi se u pet županija, doznajemo koja su dva direktora 'pala'. Navodna šteta HEP-u je preko milijun eura!
Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku
NAJGORI SCENARIJ

Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku

U izraelskom diskursu Turska se povezuje s podrškom Muslimanskom bratstvu i Hamasu, zaoštravanjem nakon Mavi Marmara incidenta 2010.,Erdoganovom sve otvorenijom pro‐palestinskom retorikom, govori nam teolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina

