U ćeliji splitskog zatvora gorjelo je po drugi puta u nepunih godinu dana. Ozlijeđeno je 14 ljudi od čega šest pravosudnih policajaca. Bivši zatvorenik kaže: 'To nije humano!' Nije bolje stanje ni u drugim zatvorima
OČAJNO STANJE PLUS+
Loši uvjeti u zatvorima! Pale madrace zbog stjenica, bolesni vrše nuždu u gaće, širi se smrad
Čitanje članka: 3 min
Požari, stjenice, sukobi, manjak pravosudnih policajaca, prenapučenost... Zatvor na splitskim Bilicama, rekli su sugovornici za naš Express, već dulje puca po šavovima. U ćelijama boravi i po deset zatvorenika na jedan sanitarni čvor, a zatvor ukupno broji barem trideset posto zatvorenika više nego što ih realno može primiti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku