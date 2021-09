Lošinjanin Damir Kocijan (43), koji je nakon nešto manje od 50 sati u komadu u ožujku ove godine završio challenge Double Everesting, posvećen 26-godišnjem sumještaninu koji je prije četiri godine bio žrtva uličnog nasilja, uslijed čega je zadobio traumatsku ozljedu mozga nakon koje jedva hoda i priča, u subotu se odvažio na još jedan izazov, u istu svrhu - pomoći oko troškova liječenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, Vedran Bošatlić, obožavatelj sporta, posebice nogometa, koji se u svojoj karijeri okušao i u vaterpolu, košarci, odbojci na pijesku... od te kobne noći u kojoj je nastradao slučajno se našavši usred uličnog nasilja, već četiri godine vodi svoju bitku za povratak u normalan život. Njegove fizikalne, logopedske, psihološke i radne terapije koje s brižnim roditeljima obavlja u Lošinju, Rijeci i Zagrebu iziskuju znatna financijska sredstva.

Budući da mu otac ne radi jer se mora 24 sata brinuti za sina, a majkina plaća kuharice nije dostatna da pokrije sve troškove oko zahtjevnog liječenja, sugrađanin Damir u subotu se odvažio na 12-satno plivanje od Malog Lošinja do Luna na Pagu, kako bi Vedranu prikupio financijsku pomoć.

- Svaka čast ljudima poput Damira, kojemu smo neizmjerno zahvalni na svemu što čini za našeg Vedrana. Zahvaljujući njegovim pothvatima i donacijama dobrih ljudi Vedranu je omogućena prijeko potrebna terapija logopeda, fizioterapeuta i psihologa. Nakon četiri godine rada njegov napredak je vidljiv i sad može donekle samostalno stajati, izgovarati jednostavne riječi i čak hodati, što je veliki pomak. A sve to ne bi bilo moguće bez pomoći ljudi poput Damira i zato mu veliko hvala što misli na nas - zahvalan je Vedranov otac Lovorko.

Kako bi prikupio potrebnu pomoć Damir je na zahtjevni osobni plivački maraton iz Lošinja krenuo u subotu u 6 sati. Njegov dolazak u Lun, najsjeverniju lučicu na zapadnoj obali Paga, očekuje se oko 18 sati. Na putu ga sa četiri glisera vjerno prate i bodre prijatelji dok obitelj i mještani rodnog mjesta njegovog oca na Lunu pripremaju srdačan doček.

Cijeli maraton traje 12 sati neprestanog plivanja, sa kratkim pauzama u kojima Davor popije malo vode ili pojede koju bananu ili energetsku pločicu, za okrjepu.

Svestrani sportaš za ovaj pothvat pripremao se dva mjeseca u kojima je svaki dan trenirao 2 do 3 puta dnevno, plivajući do sat i pol vremena.

- Prošle godine plivao sam od Lošinja do Unije i tada sam imao veliki problem sa strujanjem mora koje mi je išlo u kontra smjeru te sam neke dionice proveo plivajući gotovo na mjestu. Sve je stoga trajalo mnogo duže od očekivanog, ukupno 17 sati. Već me bila uhvatila i noć, a zbog mora koje mi je udaralo u usta i oči tjedan dana nisam mogao jesti. To je bilo jako teško i fizički i psihički pa se nadam da će ovaj put biti lakše i da će mi struje ići u prilog - kazao je uočio početka plivanja neumorni Damir, kojemu je najveća podrška sedmogodišnja kćerkica Laura koja ove godine kreće u 1. razred.

Nakon Double Everesting- a, dodaje, mu se život dosta promijenio, prestao je jesti meso pa su mu sada, kaže treninzi i oporavci puno lakši.

- Sve su to fizički i psihički izazovi kojima pomičem svoje granice te upoznajem nove ljude koji mi život čine sretnijim i jednostavnijim. Ujedno ove veće pothvate radim u humanitarne svrhe jer nema boljeg osjećaja od onog kad nekom možeš pomoći - kaže ovaj sportaš rekreativac, koji se bavi i trčanjem, bicikliranjem, a od nedavno penjanjem po stijenama.

Lošinjanin, koji radi u lučkoj ispostavi Lučke kapetanije, u travnju, prošle godine također je ostvario i tzv "obični, jednostruki" Everesting, kada se od Nerezina do vrha Sv. Mikula (557 m nadmorske visine) 18 puta penjao i spuštao da bi za 26 sati i 15 min ostvario svoj cilj.

Tim uspješnim pothvatom Damir je postao 7. u svijetu, 2. u Hrvatskoj, koji je uspio u tom zahtjevnom pothvatu.

Svi koji žele pomoći novčanim donacijama mogu to učiniti uplatom na račun:

VEDRAN BOŠATLIĆ

HR69 2402 0063 2074 8740 7

ESBCHR22