Lošinjski genijalac Tian Vlašić: Rasturio sam američku maturu i upisao Harvard koji sam sanjao

Na prvu sam bio jako iznenađen da uopće postoji takva nagrada, a onda mi je palo na pamet koliko je to ozbiljno i da se neću previše nadati. I onda sam prije mjesec dana saznao da sam baš ja dobitnik. Od tada samo razmišljam što ćemo sad dalje...

Tako nam je prije nešto više od šest mjeseci rekao zagrebački gimnazijalac Tian Vlašić, čudesni mladić s Lošinja koji je uz još jednog hrvatskog gimnazijalca Bornu Vidmara u svibnju ove godine dobio Harvard Prize Book Award. To je nagrada kojom havardovi alumni nagrađuju posebno talentirane učenike raznovrsnih talenata i interesa, a Tian je nagradu i više nego zaslužio.

A onda, šest mjeseci kasnije, do nas je stigla nova fantastična vijest: Prestižno američko sveučilište na ranim upisima primilo je Tiana na studij! Već ujesen Tian će početi slušati predavanja na Harvardu.

- Taj proces upisa je bio toliko kompliciran i iscrpljujuć, da kad sam skužio da sam upao, prva reakcija bila je čisto olakšanje, jednostavno: Ok, gotovo je... Trud se itekako isplatio. A tek dan, dva kasnije mi je sjelo da sam upao.

Teško je to percipirati kad ste toliko truda uložili u nešto i čekati taj dan odluke može biti prilično zastrašujuće za nas srednjoškolce. Nazvao sam odmah roditelje, bili smo na videopozivu nekih sat vremena, nakon toga sam jednostavno jedino mogao ići spavati - opisao nam je Tian kako je dočekao vijest koja mu je došla u noćnim satima u četvrtak dva tjedna prije Božića.

Koliko je velik njegov uspjeh, pokazuje i činjenica da se na rane upise prijavljuje oko 8000 kandidata iz cijelog svijeta, a upisuje ih se oko 700, dakle manje od 10 posto. I pritom se radi o najboljim kandidatima. U redovnim rokovima na Harvard se prijavljuje i po 45.000 kandidata, a prima ih se 1200. Ovi brojevi su kombinacija nekoliko raznih godina. Primjerice, lani ih je rano upalo 692 od 7921, a u prijašnjim godinama ih se javilo i do 60.000. Svaka godina ima od prilike 1600 studenta na godini. Brojevi su se promijenili za vrijeme korone ali se sada vraćaju na neku normalu, objašnjava Tian.

Ipak, s obzirom na sve dosadašnje Tianove uspjehe, kao i nevjerojatan talent za matematiku ali i brojne druge interese, činjenica da su ga primili na prestižno američko sveučilište ne iznenađuje. No on sam nije uopće ni razmišljao o Harvardu dok nije dobio nagradu.

Novac nije presudan

- Nagrada mi je otvorila oči za dvije stvari. Nisam još imao priliku da mi netko da nagradu zbog toga kakva sam osoba i izazova koje sam već prošao, te ciljeva koje imam. Druga stvar je da imam mogućnost studiranja čak i ako si to ne mogu financijski priuštiti. Nadam se da mogu pokazati da je to mit i da novac dolazi iza nekih drugih stvari. Najvažnije je koliko ste dobar kandidat. Harvard sa svojim financijskim sredstvima može pokriti dobar dio troškova - pojašnjava Tian.

Harvard, naime, učenicima čije obitelji godišnje nemaju prihod veći od 85.000 dolara pokriva troškove cijelog studija ako je student redovan s ispitima i obavezama. Također, to je jedan od rijetkih američkih fakulteta s "housing guaranteed" opcijom, odnosno osiguranim smještajem za studente do kraja studija.

Foto: Privatni album

Podsjetimo, Tian Vlašić dolazi s Lošinja, gdje je u osnovnoj školi njegova nastavnica informatike prepoznala njegov izniman talent za matematiku. Do kraja osnovne, s Tianom su već radili nastavnici zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, te je uz njihov poticaj tada 15-godišnji dječak došao u srednju školu u Zagreb. Odabrao je ne toliko razvikanu IX. gimnaziju jer mu je, kako nam je pojasnio, pružala puno više od kvalitetnog obrazovanja. Ta je škola posvećena razvijanju raznih interesa svojih učenika, te brinu o njima na prisan, obiteljski način.

Američka matura, eseji...

Tijekom srednje škole koju sad privodi kraju, Tian je postigao brojne uspjehe u matematici, astronomiji, kemiji. Uz sve to, aktivno se bravi volontiranjem. Završio je i glazbenu školu, svira klavir. Ove četiri godine živi u učeničkom domu.

- Ovo ljeto sam imao priliku i posjetiti Harvard, te sam u ta tri dana shvatio kako je to upravo fakultet koji mi pruža atmosferu kakvu sam osjetio kroz srednju školu. To je škola koja je tu zbog studenata i koja im pruža priliku da rastu i napreduju. Jako se potiče interdisciplinarnost, važno im je da studenti imaju široke interese, da su dio zajednice i da napreduju kao osobe. A to je ono što želim za sebe - ističe Tian.

Među 1% najboljih...

Baš zbog svega toga bio je fokusiran i motiviran odraditi kompleksan upisni proces. Vrlo brzo nakon što je primio nagradu, započeo je s prijavom koja se sastoji od više koraka. Za početak je morao položiti SAT, američku državnu maturu. I tu pokazao nevjerojatne rezultate.

- Rekao bih da mi je trebalo dva mjeseca intenzivnog spremanja. Položio sam ispit krajem kolovoza i bio sam među jedan posto učenika s najboljim postotkom riješenosti od svih kandidata koji su pisali test. SAT se sastoji od dva dijela, engleskog i matematike, u kojoj sam postigao 790 od 800 bodova, što je jedna do dvije greške. Njihova je matematika na srednjoškolskoj razini, no način ispitivanja je drugačiji, traže puno više logičkog znanja, što za učenike iz Hrvatske može biti jako teško - opisuje nam.

Uz pripremu SAT-ja, kandidati moraju ispuniti i iscrpnu online prijavu za koju trebaju napisati više eseja. Jedan je opći esej koji se gleda na svakome fakultetu koji se prijavljuje, dok Harvard traži pisanje pet kratkih eseja.

- Jedno od pet pitanja je bilo: Kako bi učenik mogao doprinijeti raznovrsnosti Harvardove zajednice. I tu sam morao razmišljati o tome što mene čini jedinstvenim. Dobre ocjene ima većina onih koji se prijavljuju, natjecanja... Ono što sam uspio kod sebe pronaći je to što me zanima STEM, odnosno matematika, a paralelno s time i umjetnost, prvenstveno glazba, jer sviram klavir, ali i književnost, poezija, rado čitam i dosta sam osjećajan i empatičan. To da mi je oboje važno, to sam istaknuo kao obilježje svoje svestranosti - kaže Tian.

No, dodaje on, svega ovoga ne bi bilo da nije bilo iznimne potpore njegove škole i velike podrške Lidije Ortloff, Harvardove predstavnice za intervjue za Hrvatsku.

Foto: Privatni album

- Fakulteti poput Harvarda žele vidjeti i drugu perspektivu i tu sam imao velike sreće, što u mojoj školi vlada zbilja pozitivna atmosfera između učenika i profesora. Moja ravnateljica Sonja Lušić Radošević vodila je sa mnom prijavu, a jako su bile važne njezina i preporuke drugih profesora. Kad pošaljete prijavu, slijede intervjui, a ja sam bio među malim brojem kandidata koji su bili pozvani na dva intervjua. Na cijeli upis se gleda holistički, ocjene su samo formalnost, naravno, bolje je da su što bolje, no oni najviše žele vidjeti vašu strast i postignuća, izazove s kojima ste se susretali. Ako neki kandidat dolazi iz lošije financijske situacije, ne očekuju da je išao na natjecanja ili putovanja koja je trebao platiti. I to je jako dobra stvar i pravedna. Nema recepta za ući na takvo sveučilište, poanta je hoćete li spadati u profil učenika koji traže te godine - priča Tian.

A on sasvim sigurno spada u učenike koje jedna od najboljih škola na svijetu može poželjeti. Ovime je Tian ostvario i svoj dječački san da se školuje u SAD-u. Unatoč brojnim nedostacima života čak i u Americi, ta zemlja ipak nudi puno više prilika u onome čime se Tian želi baviti, a to je sveučilišni rad i znanost.

- Izuzetno me veseli što smo imali priliku podržati Tiana u svakodnevnim izazovima i na njegovom putu prema ostvarenju ciljeva.

Unatoč izazovnim vremenima, škole ostaju oaze koje mladima pružaju sigurnost, podršku i inspiraciju za rast. Ponosna sam na podršku koju pružamo učenicima naše škole, prateći ih na njihovom jedinstvenom putu učenja i sazrijevanja - kazala nam je ravnateljica Lušić Radošević.

Foto: Privatni album

Objavio je i knjigu

Tian ističe kako mu je najvažnija bila podrška njegovih roditelja, ali posebno spominje i svoju sestru Amaliju, koja živi u Kanadi te mu je bila podrška u svakom smislu, i financijski i duhovno.

A u ovih intenzivnih šest mjeseci otkako smo prvi put razgovarali s ovim inspirativnim gimnazijalcem, Tian je - objavio i knjigu. "Dafne" je, smije se, pravo književno djelo, nema nijedne formule u njoj.

- Ja svoje misli i emocije stavljam na papir i tako bolje razumijem sebe. Uživam u tome. Dafne priča o jednoj plemićkoj obitelji i između redaka sam tu stavio sve poglede koje imam prema ljubavi, gubitku, sudbini. Kako prije toga nisam imao nikakvo autorsko iskustvo, pomogla mi je odgajateljica u učeničkom domu, jer ona je studirala književnost. Njoj sam se odlučio povjeriti i pokazati joj draft - kaže.

Zagrebački gimnazijalac Tian Vlašić primljen je na Harvard | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ona ga je potaknula da rukopis pošalje izdavačkim kućama i nakon samo tri-četiri tjedna javili su mu se iz Izdavačke kuće Novi redak, u čijoj je nakladi Dafne i objavljena. Svakako, 2024. godina za ovog mladića bila je i više nego uzbudljiva. A prije nego što započne uzbudljivi studentski život u Americi, pred Tianom je još jedan veliki zadatak - državna matura. Ne sumnjamo da će i ovdje biti na listi najboljih.