81. KOLO

Loto 7 novi rezultati: Provjerite koji su bili dobitni brojevi...

Igre na sreću | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Provjerite rezultate 81. kola Loto 7 izvlačenja održanog 8. listopada 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznose uplata i broj dobitnih listića...

U srijedu, 8. listopada 2025. godine, održano je 81. kolo popularne igre na sreću Loto 7 Hrvatske lutrije. Izvlačenje je privuklo veliki broj sudionika, a izvučeni su sljedeći dobitni brojevi:

7, 12, 19, 28, 31, 33, 35. Dodani broj je 20.

Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 140.625 eura, dok je fond dobitaka dosegao 77.343 eura. U ovom kolu uplaćeno je ukupno 50.227 listića, a među njima je 8.249 bilo dobitnih.

Glavni dobitak nije ostvaren.

