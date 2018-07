Lotta (11) je spasila bebu od utapanja u moru kod Voloskog

Lotta Englich (11) je bez razmišljanja skočila u more kod Voloskog kako bi spasila bebu staru šest mjeseci od utapanja. Lotta koja živi u njemačkom Wittenu ima slavne roditelje. Njezin otac Mirko (39) je na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. osvojio srebrnu medalju u hrvanju. Njezina majka Yvonne (38) je u istoj disciplini nekoliko puta bila njemačka prvakinja. Početkom godine umrla je od raka.

Lotta je trenutno na odmoru s bakom i djedom Helenom i Detlefom Englich u Hrvatskoj.

- Baka i djed su sjedili u kafiću, a ja sam htjela još jednom u more. Na mjestu s kojeg se može skočiti u more je bila majka s djetetom. Majka se s djetetom igrala i vrtjela ga je rukama. Odjednom je dijete palo u vodu. Dok su ostali odrasli gledali u šoku, ja sam skočila u vodu i izvukla bebu iz vode duboke dva do tri metara - kaže Lotta.

- Naravno da sa ponosan na Lottu. Naučila je plivati još prije škole - kaže tata Mirko. Lotta je očito tako brzo djelovala da nije bilo potrebe za dežurnim službama niti je slučaj prijavljen.

- Beba je dobro, ništa joj se nije dogodilo. Majka koja je također njemačka turistica mi je htjela nešto pokloniti, ali ja nisam htjela - kaže Lotta, piše Bild.