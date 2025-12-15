Obavijesti

ZBOG ŠTRAJKA

Louvre u ponedjeljak zatvoren

Piše HINA,
3
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Pariški muzej Louvre ostat će zatvoren u ponedjeljak nakon što je osoblje izglasalo štrajk zbog plaća i uvjeta rada, čime je tisućama uskraćen ulaz u taj najposjećeniji muzej na svijetu

Do štrajka, koji podržava 400 zaposlenika i koji su najavili predstavnici sindikata, dolazi u posebno teškim trenucima za taj muzej koji se još uvijek oporavlja od pljačke dragulja vrijednih 88 milijuna eura iz listopada i nedavnih infrastrukturnih problema, uključujući curenje vode koje je oštetilo drevne knjige.

"Muzej je trenutačno zatvoren zbog štrajka", objavio je Louvre na svojoj web stranici.

Ovaj potez, na koji su pozvali sindikati CFDT, CGT i Sud, izglasan je zbog "sve lošijih uvjeta rada", kako su ih opisali, i nedovoljnog broja osoblja. U obavijesti o štrajku sindikati su rekli da zaposlenici trpe "sve veće opterećenje poslom" i "kontradiktorne upute" koje ih sprječavaju da pravilno obavljaju svoje dužnosti.

Među zahtjevima sindikata je zapošljavanje više stalnog osoblja, posebno u zaštiti i službama za posjetitelje, kao i poboljšanje uvjeta rada. Sindikati se također protive povećanju cijene ulaznica za 45% za turiste izvan EU-a od sredine siječnja. Povećanje je namijenjeno financiranju obnove.

Louvre dnevno posjeti oko 30 000 posjetitelja.

