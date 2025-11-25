Pljačka stoljeća: 'Pao' i četvrti član bande iz Louvrea, ulovili ga kod Pariza, traže naručitelje

Nakon više od mjesec dana tihe potjere, francuska policija uhitila je četvrtog i posljednjeg osumnjičenog za spektakularnu pljačku Louvrea. Uhitili su ga u utorak ujutro u pariškoj regiji, po nalogu istražnih sudaca, piše Le Parisien.

Muškarac je priveden u parišku policijsku upravu zbog sumnje na organiziranu pljačku i zločinačko udruživanje. Riječ je o osobi već poznatoj policiji, koja je, prema sumnjama istražitelja, povezana s trojicom ranije uhićenih muškaraca iz Aubervilliersa.

Pljačka koja je šokirala Francusku dogodila se 19. listopada. Prema snimkama nadzornih kamera, četveročlana skupina upala je u pariški muzej kroz prozor na katu. Dvojica su provalila u Galeriju Apollo te električnim rezačima ukrala dio francuskih krunskih dragulja – plijen procijenjen na 88 milijuna eura, s neprocjenjivom povijesnom vrijednošću.

Dok su dvojica pljačkaša bila u muzeju, ostali su izvana osiguravali bijeg, pripremajući skutere za bijeg. Trag im se izgubio u pariškoj regiji, no DNK analiza ubrzo je dovela do prvih uhićenja.

Među privedenima su Ayed G., uhićen prilikom pokušaja bijega u Alžir, Abdoulaye N. te Slimane K., za kojeg se sumnja da je vozio jedan od skutera korištenih u pljački.

Unatoč uhićenjima, ukradeni dragulji još uvijek nisu pronađeni, a policija sada traga za mogućim naručiteljima ove drske pljačke. Istragu vode specijalizirani suci pariškog tužiteljstva.