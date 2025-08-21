Lovac na zmije iz Zagreba: Vidio sam da je piton pobjegao i išao sam ga tražiti. Vraćen je vlasnici

U zagrebačkom naselju Kajzerica jedan je prolaznik tijekom noći naletio na odbjeglog kraljevskog pitona. Odmah ga je fotografirao i objavio fotografije u Facebook grupama, a, na sreću izgubljenog pitona, vrlo brzo javio mu se čovjek koji ne samo da se razumije u zmije, već i kod kuće ima čak dva kraljevska pitona.

- Vidio sam kako objava kruži društvenim mrežama te sam se odmah javio čovjeku i za otprilike pola sata pokupio sam zmiju - rekao nam je zagrebački zmijski heroj koji je poželio ostati anoniman.

- Tu je riječ o jednoj potpuno bezopasnoj vrsti. Ovaj konkretan piton mladi je mužjak, ima otprilike dvije i pol godine, a dugačak je otprilike metar, još je praktički beba.

Izgubljeni je piton tako dobio privremeni smještaj u njegovom stanu, gdje su ga dočekala i dva pripadnika iste vrste, a vrlo brzo javila mu se i vlasnica koja ga je pronašla preko društvenih mreža.

- Vlasnica mi se javila nakon samo nekoliko sati te je pokupila zmiju. Kako mi je ispričala, ona je bila na godišnjem odmoru, a osoba koja je bila zadužena za vođenje brige o pitonu napravila je neki propust te je piton pobjegao i, naravno, na društvenim se mrežama digla hajka.

Na pitanje zašto se uopće odlučio imati zmije kao kućne ljubimce, odgovara kako je briga za njih puno jednostavnija od brige za uobičajene ljubimce, poput pasa ili mačaka.

- Izrazito su jednostavni, možda najjednostavnije životinje koje možete imati kod kuće. Zahtijevaju puno manje brige od pasa ili mačaka i iznenadili biste se koliko ih ljudi ima kod kuće, puno više nego što ljudi misle - govori nam anonimni heroj.

Naravno, složio se kako prizor pitona na zagrebačkim ulicama ipak odudara od normalnog, no ističe kako svejedno nema razloga za strah.

- Naravno, ljudi se iznenade kada ih ugledaju, ali ponavljam, oni su potpuno bezopasni, a ovako mladi primjerak sigurno nikome ne bi naudio. Kraljevski pitoni i kukuruzne zmije za nas koji ih imamo kao ljubimce smatraju se početničkim vrstama. Ljudi obično prvo nabave njih, a onda kasnije prijeđu na neke zahtjevnije vrste, poput boa ili čak i nekih otrovnica. Za nas koji volimo egzotiku i nešto drugačije, kraljevski su pitoni idealan izbor.

Naglasio je također i da zmije kao kućni ljubimci u Hrvatskoj uopće nisu tako neuobičajeni.

- Iznenadili biste se koliko se puno ljudi ovdje kod nas zapravo odlučuje za zmije kao kućne ljubimce. U Hrvatskoj postoji jako puno uzgajivača, gotovo stotinu, a postoji također i velik broj onih koji uzgajaju i hranu za zmije i guštere. To je puno veći biznis nego što većina ljudi misli.

Ovaj mali izgubljeni piton ipak se, na sreću, vratio svojoj vlasnici te je tako ova priča ipak dobila sretan završetak, a sve to zahvaljujući zmijskom heroju koji se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme.