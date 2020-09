Lovre iz Kaštela, žrtva nasilja, dobit će svoju sobu, otac Boško presretan: 'Želim okupiti djecu'

Lovrin otac Boško Jurić nada se da će mu doći i dvije kćeri te mlađi sin. Ne može sakriti sreću što će dobiti novi dom

<p>U stanu obitelji Jurić u Kaštel Štafiliću ostali su samo goli zidovi. Trebalo je šest kontejnera da se odveze sav raspadnuti, crvljivi namještaj, šuta, smeće... Dug od gotovo 13.000 kuna za struju je pokriven. To je bilo prvo, jer bez struje u stanu nisu bili mogući nikakvi radovi. Na redu je zamjena vodoinstalacija, elektroinstalacija, stavljanje pločica, zamjena vanjske stolarije, brušenje parketa. Puno je tu posla.</p><p><strong>VIDEO: Pretučeni mladić živi u teškim uvjetima s ocem </strong></p><p><strong>Boško Jurić </strong>dočekuje nas u stanu ispod njegovog, u kojem je privremeno. Ne može sakriti sreću što će dobiti novi dom, ne zato što će imati lijepi namještaj, nego što će njegova djeca, dvije kćeri u dobi od 11 i 18 godina te sin od 15 imati gdje doći. Lovru, žrtva nasilja svojih vršnjaka u kući nismo zatekli. Otišao je u školu.</p><p>- Govorio je da neće nastaviti školovanje, ali ipak je otišao. Neka je... Samo nek on završi srednju, bit će i posla. Bio je za vikend tu i moj drugi sin, on je u domu. Volio bih i da mi dođu kćeri, jedna je u udomiteljskoj obitelji, druga je u stanu s cimericama iz doma. Samo da bar povremeno budemo svi skupa – kazuje nam Boško. Ubrzo nam se pridružuju veterani Domovinskog rata, <strong>Željko Kovačević Kova</strong> i<strong> Ante Jurić Daidža</strong> te pokretačica cijele priče, <strong>Žaneta Penga</strong>.</p><p>- Puno ljudi se uključilo. Željko Bekavac došao je nakon svog radnog vremena, donio štemalicu i razvalio zahod. Isto čeka i kuhinju. Potom će Vedran Antunović zamijeniti cijevi i odvode, staviti sanitarije i bojler, da konačno dobiju toplu vodu. Tu je i Alen Lučić. On je, u suradnji s gradonačelnikom Kaštela Denisom Ivanovićem, dovezao kontejnere za smeće – nabrajaju Željko i Ante dobre ljude koji su se uključili. Nakon što grubi radovi završe, na redu su slatke muke, opremanje namještajem.</p><p>- Uredit ćemo sobu za cure, jednu za momke, treću Bošku. Ova obitelj zaslužuje novi početak – kaže nam Penga koja je prva objavila snimke ponižavanja i premlaćivanja Lovre kod crkve u Štafiliću. No, nisu to jedine snimke. Pojavile su se i nove.</p><p>- Lovre je sustavno ponižavan godinama. Oni bi ga zvali, onda bi ga ili ponižavali ili mlatili, ili ga nagovarali da se s nekim mlati pa se s njim rugali. . Lovre je mislio da su mu to prijatelji, a Lovre nažalost ima teškoća u razvoju i nije bio ni svjestan da oni s njim manipuliraju da bi se sprdali – objašnjava nam Žaneta. Zbog svega proživljenog što Lovre nosi na duši godinama, Željko i Kova zamolili su psihologa iz Udruge 4. gardijske brigade da razgovaraju s njim.</p><p>- Lovre je pušio travu, a sve ostalo vezano za drogu nije točno - kazao nam je Željko. Na snimkama koje smo dobili, očito je da neka ekipa, koja se na snimkama ne vidi, tjera Lovru da zimi ulazi u more i moči glavu, brije mu pola glave, sprda se s njim... Na jednoj jedan od nasilnika iz prvog videa, snimljenog kraj crkve, mlati Lovru dok sjedi za stolom.</p>