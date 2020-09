Odvjetnik nasilnika iz Kaštela: 'Svjestan je gluposti koje je napravio, ispričao se obitelji'

Žrtvu su okružili u stražnjem dvorištu crkve u Kaštel Štafiliću. Uhićeni dvojac je mladića mlatio i ponižavao. Pričali smo s odvjetnikom jednog od uhićenih. Kaže da se njegov klijent kaje, ali i da nema veze s drogom...

<p>Moj klijent je detaljno opisao što se dogodilo i priznao djelo koje mu se stavlja na teret. On ni sam ne može objasnit kako je došlo do svega i svjestan je gluposti koju je napravio. Uspostavio je kontakt s oštećenim, kao i njegova obitelj. Apsolutno je spreman učiniti sve da posljedice kod oštećenog budu što blaže – kaže nam <strong>Vinko Ljubičić</strong>, odvjetnik 19-godišnjaka koji je, zajedno s maloljetnikom, u ponedjeljak završio u istražnom zatvoru na mjesec dana.</p><p><strong>UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Ponižavali i vrijeđali mladića u dvorištu crkve</strong></p><p>Tako je odlučio sudac istrage Županijskog suda u Splitu, a na Bilice ih je poslao zbog opasnosti od ponavljanja djela i opasnosti od utjecanja na svjedoke te mogućeg ometanja istrage. Podsjetimo, riječ je o slučaju nasilja nad 19-godišnjakom u stražnjem dvorištu crkve u Kaštel Štafiliću kada su žrtvu okružila njih šestorica. Dok su četvorica gledala i dobacivala, uhićeni dvojac je žrtvu mlatio i ponižavao zbog navodnog duga od 200 kuna koji je lihvarski narastao na 2000 kuna. Dvojica su završila u istražnom zatvoru, no u PU splitsko-dalmatinskoj nam kažu kako istraživanje u tom slučaju traje i dalje. Po dovršenoj krim istrazi policija je objavila da se dvojac sumnjiči za kaznena djela iznude i preprodaju droge, no Ljubičić nam naglašava da 19-godišnjak nema veze s drogom te da mu se na teret stavlja samo kazneno djelo iznude uz upotrebu sile.</p><p>- Nema ni primisli da moj klijent ima veze s preprodajom narkotika. Također, on do sada nije kažnjavan, nema niti jednu ni kaznenu ni prekršajnu prijavu. Bilo mu je jako teško na ispitivanju na državnom odvjetništvu i pred sucem istrage se u više navrata rasplakao, ali on je sam želio reći sve i u tome ima podršku obitelji – kaže nam Ljubičić.</p><p>Inače, 19-godišnjaku će se suditi kao mlađem punoljetniku, a za djelo iznude uz upotrebu sile može dobiti kaznu zatvora od jedne do 10 godina. Za kazneno djelo preprodaje droge predviđena je kazna do 12 godina zatvora. No, kako doznajemo, pretragom stanova nisu pronađeni materijalni dokazi za to kazneno djelo. Drugi sudionik nasilnog napada, maloljetnik, pred istražnim organima branio se šutnjom. Nakon što je u javnost iscurila snimka napada, na noge se dignula javnost, a među njima i brojni sportaši koji su oštro osudili napad. Mnogi su odmah početkom tjedna otišli u posjet ocu i sinu provjeriti na koji im se način može pomoći. Otac naime ima mirovinu od 1800 kuna, no nakon što mu na naplatu dođe kredit, ostaje im 800 kuna za život.</p><p>Kako smo ranije pisali, žrtvi napada i njegovom ocu u ponedjeljak ujutro u posjet je stigao i otac 19-godišnjaka ispričavši se za postupke svog sina. Njegov sin i žrtva naime, poznaju se iz srednje škole. Osumnjičeni nasilnik je završio srednju, a žrtva ponavlja treći razred, no prebacio se na drugo usmjerenje uredno položivši razredni ispit. Ravnateljica srednje strukovne škole u Kaštel Štafiliću, Marija Kezele, prisjetila se svog bivšeg učenika, 19-godišnjaka koji je sada na Bilicama, rekavši kako su se svim silama borili oko njega da završi školovanje, da dobije "kruh u ruke".</p><p>- Mi se za svih njih borimo, ali ne možemo sami. Svi pitaju škole, ali djeca su rezultat svojih roditelja, u prvom redu, tu leži problem, samo se o tome ne priča. Što se tiče 19-godišnje žrtve, on je i dalje naš učenik, pa i ako ne bude dolazio u školu, ima mogućnost polaganja razrednog ispita na kraju školske godine – kaže nam ravnateljica Kezele.</p>