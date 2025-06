Lovren svjedočio o transferu u Lyon od 9 milijuna €: Zdravko je zvao i rekao mi 'mali, prodan si'

Obzirom na ovotjednu nogometnu utakmicu hrvatske reprezentacije u Osijeku protiv Češke, na Županijskom sudu u Osijeku, na suđenju braći Mamić i Damiru Vrbanoviću, narednih dana izredat će se plejada najpoznatijih hrvatskih nogometnih zvijezda. Svi oni pozvani su na sud kako bi svjedočili u postupku protiv Zdravka i Zorana Mamića za izvlačenje novca iz Dinama. Iako su neki već svjedočili, pozvani su ponovo kako bi bili ispitani po drugim točkama optužnice.

Danas su na klupu za svjedoke sjeli nogometaš Dejan Lovren, sportski menadžer Ivan Cvjetković te majka nogometaša Bojana Kneževića, Aleksandra. Dakako, najzanimljivije svjedočenje bilo je ono Dejana Lovrena.

- Ako se sjećate, već ste svjedočili pred ovim sudom, a i dali iskaz u istrazi. Zvali smo vas zbog istih onih činjenica o kojima ste već iskazivali. Zanima nas čega se sjećate, tko vas je zastupao, s kime ste to dogovarali, jeste imali menadžera i ostalo.. Jel se sjećate čega? - upitao je Lovrena sudac Mitrović.

- Sjećam se što sam iskazivao. U Dinamo sam došao s 15 godina, a sa 16 sam potpisao prvi ugovor. Tada me već zastupao Mario Mamić. Ne mogu se sjetiti detalja oko potpisivanja tog ugovora. Tada mi je bilo bitno samo igrati za Dinamo i ne mogu točno reći više o financijskom dijelu, mislim da se radilo o 2-3 tisuće eura. Tada je mama bila na potpisivanju ugovora. Mario Mamić je vodio računa o mojoj karijeri tada. Nakon tog ugovora, potpisivao sam produženja ugovora, povećanja plaća kako sam napredovao, neke anekse ugovora. Sjećam se da sam par puta došao u ured Vlatke Peras, dali su mi aneks da ga potpišem, ja sam to učinio i to je bilo to. Možda je bilo 2,3 takva aneksa - odgovorio je Lovren.

Upitan je potom za transfer u Lyon.

- Zdravko me je nazvao i rekao 'Mali, prodan si, ideš u Lyon, sve smo dogovorili', tako sam saznao da idem. Već nakon sedam dana bili smo u avionu Miroslav Blažević, Nikky Vuksan, Mario Mamić i Damir Vrbanović, i išli smo na potpisivanje ugovora u Lyon. Prije toga nisam znao ništa o pregovorima. Mario Mamić mi je rekao da je i Tottenham dao ponudu, čak i financijski bolju od Lyona, ali su odabrali Lyon jer je on bolji za mene, tamo ću odmah igrati, a ne sjediti na klupi. Tamo je bilo nekih pregovora između klubova, ja sam bio u iščekivanju jer nisam bio prisutan na tim pregovorima. Ne znam tko je tada zastupao Dinamo i Lyon. Tamo je bilo i meni nepoznatih ljudi i ne znam zašto su svi oni bili oko mene, ili nas. Miroslav Blažević je tamo bio valjda kao posrednik u smislu prevoditelja. Nikky mi je prenosio detalje pregovaranja. Nikada nisam saznao koja je bila uloga Damira Vrbanovića tada. Moj jedini uvjet je bio da igram jer sam bio presretan što sam tamo. Potpisao sam ugovor i bio sam njime zadovoljan - ispričao je Lovren čiji je transfer u Lyon koštao 9 milijuna eura.

Upitan da li su njegovi transferi i u druge klubove izgledali isto, rekao je da su ponekad u tim pregovorima, osim Marija Mamića i Nikkya Vuksana, ponekad sudjelovali i ljudi koje nije nikada vidio.

USKOK je pitao Lovrena da li zna od koga se Mario Mamić naplatio za svoje menagerske usluge, no svjedok nije znao odgovor.

- Ali u istrazi ste rekli da se Mario Mamić za svoje usluge zastupanja naplatio od Olympique Lyona, da mu vi niste platili ništa te da ne znate koji je iznos dobio, ali je dobio na više rata? - rekao mu je tužitelj.

- Pa to je točno. Ja mu nisam ništa platio. Shvatio sam da je novac dobio od Lyona i ne znam koliko. Znam da se agenti mogu naplatiti s više strana - odgovorio je i dodao kako ni Nikkyu Vuksanu nije platio ništa. Nije ga nikada ni zanimalo koliko će se oni naplatiti.

Dodao je kako ga je Mario Mamić zastupao u tri transfera, u Lyon, Southampton i Liverpool te da nikada nije sudjelovao u pregovorima na relaciji klub-klub, niti ga je zanimalo tko će koliko novca dobiti od tih transfera.

Prema optužnici, od transfera Dejana Lovrena u Lyon Dinamo je inozemnoj tvrtki koja je glasila na ime Damira Vrbanovića i Igora Krote isplatio 900 tisuća eura, nakon čega je taj novac disperziran nekoliko puta u nekoliko drugih inozemnih tvrtki čiji su vlasnici bili Mario Mamić i Sandro Stipančić, a koje su u konačnici koristili za vlastite potrebe.

Kako nije bilo dodatnih pitanja za Lovrena, on je otpušten iz sudnice.

Sljedeći je svjedočio nogometni menadžer Ivan Cvjetković.

- Kakva je bila vaša uloga u transferu Marija Mandžukića u Dinamo? - upitao ga je sudac.

- Mario je u NK Zagreb došao 2005. godine; ja sam mu tada bio menadžer i smatrao sam da bi bilo dobro da iz Marsonije dođe u Zagreb, da bude bliže meni. Mario je već imao nešto sjajnih utakmica iza sebe i Dinamo je otišao 2007. godine, kada me je nazvao Zdravko Mamić i pitao za njega. Njegov su prelazak ispregovarali klubovi između sebe. Tada sam obično ja dogovarao osobne uvjete igračima, ali nisam sudjelovao u transferima. Pristao sam na Zdravkovu ponudu. Nije se spominjalo da bi Mandžukić tada imao pravo na dio transfera. Kada bih nekog igrača doveo u klub, kao Mandžukića iz Dinama u Wolfsburg, ja bih se naplatio od kluba. Mario Mandžukić je za vrijeme igranja u Dinamu, a to je bilo tri godine, dobio značajno povećanje plaće i na kraju se radilo o jako dobrom novcu. Zdravko je bio takav da je htio usrećiti igrača i valorizirati ga - ispričao je Cvjetković.

- Mandžukić je u jednom trenutku bio na radaru jako dobrih klubova, a u to vrijeme odnosi Zdravka Mamića prema Mariju Mandžukiću bili su napeti; Mario nije podnosio da ga se za nešto proziva, vrijeđa, a Zdravko je impulzivan čovjek iako je jako cijenio Marija kao igrača.. Zato je Mario počeo razmišljati o odlasku. Zdravko mi je rekao da postoji interes Wolfsburga za Mandžukića i iako je to bio najniži u rangu zainteresiranih, Mario je bio zainteresiran. Mario Mamić doveo je predstavnika Wolfsburga na jednu utakmicu i znao sam da je pokrenut transfer. Tko je dogovorio posao između klubova, ne znam; u tome nisam sudjelovao. Mene je Wolfsburg angažirao kao svog agenta i od njih sam se naplatio. Nitko od drugih menadžera nije sudjelovao u tom transferu - pojasnio je Cvjetković.

Svjedočila je na kraju i Aleksandra Knežević, majka nogometaša Bojana.

- Suprug i ja potpisivali smo ugovore i dokumente vezane za igranje našeg sina u Dinamu dok je bio maloljetan. Nisam sudjelovala u pregovorima oko ugovora, to je radio moj suprug. On mi nije govorio što je sa kime dogovarao. Ne sjećam se da smo dobili neki novac za taj potpisani ugovor - rekla je mama Aleksandra koju je sudac upozorio da je u istrazi rekla kako su agenciji Marija Mamića prenijeli Bojanova materijalna prava i za to dobili 100 tisuća eura.

- Za to smo dobili dva puta po 50 tisuća, ali ne sjećam se da sam ja potpisala ugovor sklopljen s njime, mislim, sve je to bilo prije 15 godina - dodala je, a nije se sjetila ni da je potpisala ugovor napisan na engleskom jeziku kojega joj je USKOK također predočio.