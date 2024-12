Lovrić: 'Tomašević je radio što je htio na Jakuševcu'. Ivandić: 'Do 2028. godine ćemo ga zatvoriti'

Od odrona na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec prošlo je više godinu dana. Teško je tada ozlijeđen radnik Čistoće, a preminuo je 4. prosinca. Sudski vještaci i dalje provode istragu, a do kraja godine očekuje se finalno izvješće. No, rizik od novih odrona i dalje postoji.

Marina Ivandić iz stranke Možemo! u HRT-ovoj emisiji 'Otvoreno' je rekla da je nakon odrona Zagrebački holding pokrenuo postupak osiguranja dokaza pred nadležnim općinskim sudom u Zagrebu i s ciljem utvrđivanja okolnosti i uzroka samih odrona.

Ivandić: 'Jakuševec ćemo zatvoriti 2028.'

Nada se da će postupak istražnih radnji koji je započeo u srpnju ove godine, a nada se da će dovršiti do kraja ove godine. Dodala je i da nadležni sud provodi neovisno istragu te da se radi o više desetaka istražnih radnji koje su prilično kompleksni.

- U međuvremenu imamo djelomičnu sanaciju koja je započela također u srpnju, naravno uz suglasnost državnog inspektorata i dozvolu samog suda. Tu se radi o otklanjanju odronjenog materijala. Međutim, to je to što se može u ovom trenutku odraditi - rekla je te dodala da će u 2028. godini pitanje Jakuševca biti završeno i zatvoreno. Istaknula je i da će Zagreb tada dobiti moderno postrojenje koje uz obradu reciklabilnih frakcija otpada obrađuje i miješani komunalni otpad, a što je, kaže, ključno za zatvaranje Jakuševca.

Ivica Lovrić, jedan od najbližih suradnika pokojnog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, i član stranke Plavi grad rekao je da je do odrona najvjerojatnije došlo zbog vode koja se zadržava u dijelovima tijela odlagališta i sporije se procjeđuje prema drenažnom sloju. Istaknuo je da je greška napravljena, kako se čulo i na nedavnom brifingu u Holdingu u samom projektiranju instituta IGH.

Zagreb: Odlagalište otpada Jakuševec | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Ploha 6.2 je ploha koja se počinje puniti negdje 2021. dolaskom Tomaševića na vlast. Ja sam upozoravao cijelo vrijeme da se tamo protuzakonite odvozi biootpad. Taj biootpad sadrži 80% vode i ta voda je iz tog biootpada. Reći ću vam samo jednu računicu. Budući da ovu godinu 2024. grad Zagreb, sav biootpad predaje privatnim oporabiteljima. Znate koliko je predalo do danas, od Nove godine? Negdje 37.000 tona. I po našim računicama, i po tom što je evidentirano kod predaje, godišnje se u Zagrebu skupi više od 50.000 tona biootpada - kazao je Lovrić pa podsjetio na statističke brojke.

Lovrić: 'Tomašević je ukinuo ZGOS i radio na Jakuševcu što je htio'

Tvrdi da je , po evidenciji ministarstva, grad Zagreb je evidentirao 23.000 tona u 2021., 16.000 tona u 2022. i 27.000 tona biootpada u 2023. kad se dogodila eksplozija. Lovrić je dodao da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u 2,5 godine protuzakonito odložio gotovo 80.000 tona na Jakuševačko brdo.

- I kada vi odložite 80.000 tona, onda vam sadrži negdje 60 milijuna litara vode ili 60.000 kubika vode. Ako vam u vršnom opterećenju Save, kada je voda do nasipa, u sekundi prođe negdje oko 3.000 kubika. To znači da vam je negdje oko 20 vršnih opterećenja Save odjednom izliveno u plohu 6.2. Ta voda u tom tijelu odlagališta plohe 6.2 je negdje 11. studenog uzrokovala odron. Kako su u tijelu odlagališta postavljene cijevi za otplinjavanje metana one su potrgane i nakon 20 dana, tj. na današnji dan prije godinu dana, kad se pomiješa kisik i metan koji je u tijelu odlagališta, dolazi do eksplozije. I to je to što je prouzrokovalo - pojasnio je.

Podsjetio je također da je državni inspektorat u siječnju podigao optužni prijedlog protiv direktora Čistoće Vića jer je, kako tvrde, u 2022. i 2023. na Jakuševačko brdo odlagao otpad koji nije miješani komunalni otpad. Građevinska inspekcija i državni inspektorat su također tada ustanovili da se u 2023. otpad na Jakuševačkom brdu na plohu 6.2. odlagao protivno građevinskoj dozvoli.

- Kad je Tomislav Tomašević došao na vlast, počeo je gore odlagati bio otpad. A znate što je napravio prije toga? Ukinuo je ZGOS. Do dolaska Tomaševića na vlast, Jakuševcem je upravljao ZGOS, tvrtka koja je bila kontrolni mehanizam da Čistoća tamo ne može dovoziti što hoće. Međutim, on je ukinuo ZGOS i dao je Čistoći da upravlja Jakuševcem. Zašto? Upravo da bi mogao raditi ovo o čemu ja govorim. Prema tome, dao je na neki način lisici da čuva kokoši i onda su radili to što su radili. Moram reći da smo mi cijelo vrijeme upozoravali i da je ovo što govorim Tomašević priznao tek nakon eksplozije. Onda je rekao da bilo biootpada, ali ne baš toliko, naglasio je Lovrić.

Kolarić: 'Jakuševec je kroničan problem, SDP će raditi pritisak'

Branko Kolarić, novi predsjednik zagrebačkog SDP-a osvrnuo se na tvrdnje Ivandić da će se Jakuševac zatvoriti do 2028. godine.

- Jakuševec je problem koji je kroničan i nemoguće je to brzo riješiti. U stvari se krpamo cijelo vrijeme, jer ovo je krpanje do nečega dok se ne napravi rješenje. SDP je prošle godine izašao s prijedlogom da to bude lokacija Resnik i podržavamo izgradnju centra za gospodarenje otpadom. Godina 2028. je optimističan rok i ja se nadam da će to biti gotovo, moram vjerovati - rekao je.

Foto: Čitatelj 24sata

Dodao je kako će SDP raditi pritisak i tražiti izvještaje kako se napreduje.

- Mislimo da nema završetka gospodarenja otpadom ako se ne napravi energana. Ono što iz centra za gospodarenje otpadom ostane s tim se treba baviti. Ili ćemo napraviti energanu u Zagrebu ili ćemo plaćati nekom da se to vozi u Beč i da oni od toga rade toplinsku energiju. To je naš zahtjev koji je išao na skupštinu. Rade se također studije za energanu. Nismo prihvatili izvješća gradonačelnika oko te studije i tu bi razilazimo s partnerom Možemo po pitanju energane - istaknuo je Kolarić.

Herman: Tomašević obećao zatvaranje Jakuševca 2021., sada prijeti financiranje iz džepa građana

HDZ-ov Mislav Herman je prije godinu dana rekao da je do odrona došlo zbog miješanja biootpada i komunalnog otpada. Na pitanje ostaje li pri tome ili vjeruje možda izvješću koje se pojavilo da je to zbog vode rekao je da je tužno što je prošlo godinu dana a da se ne zna što se na Jakuševcu dogodilo.

- I dalje postoji opravdana sumnja da se biootpad tamo odlagao u prevelikim količinama, što je jednostavno čitavu masu učinilo manje otpornom na urušavanje. A s druge strane, ako je uistinu tome krivac, to nakupljanje suvišnih količina vode unutar samog tijela odlagališta, i ako su to pokazale studije iz 2008. i 2012. godine tada je u to vrijeme gradom Zagrebu vladao SDP. Na čelu grada Zagreba bio je pokojni Milan Bandić, koji je bio tada još uvijek član SDP-a. Mislim da bi pitanje što se tu dogodilo, ako se nešto zatajilo, zašto se zatajilo, trebao postaviti Tomislav Tomašević svojim kolegama iz SDP-a koji su u sadašnjoj skupštinskoj većini - rekao je Herman u HRT-ovoj emisiji 'Otvoreno'.

Foto: Screenshot/

Podsjetio je da je Tomašević u svom predizbornom programu obećao građanima grada Zagreba da će Jakuševac biti zatvoren i to u prvoj godini njegova mandata.

- Naravno da se od toga ništa nije dogodilo, oni su čak u 2022. u Gradskoj skupštini donijeli odluku, to je tada bio ako se dobro sjećam prijedlog SDP-a koji je Tomislav Tomašević prihvatio, da će se donijeti izmjene i dopune plana gospodarenja otpadom. Ni tada se dalje ništa nije radilo i da nije došlo do ovih nesretnih događaja zbog kojih smo se mi našli ovdje, ovih događaja od prije godinu dana, vrlo vjerojatno se oko odlagališta na Jakuševcu ne bi prstom maklo. Što se tiče samog centra za gospodarenje otpadom i studija izvodivosti, to je projekt koji pada u vodu već na prvome uvjetu - kazao je.

Istaknuo je da bi mogli išta raditi na tom mjestu mora se imati plan gospodarenja otpadom, a koji se morao donijeti do kraja prošle godine za ovu.

- Plan gospodarenja otpadom po zakonu smo mi trebali donijeti do 31.12.2023. Dakle 1.1. ove godine plan gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu je već trebao biti na snazi. To kako stvari stoje neće biti ni do 1.1.2025. godine. Sutra imamo gradsku skupštinu i mi tu točku nemamo kao temu. A bez plana nema nikakvih dozvola za izgradnju centra za gospodarenje otpadom i nema EU sredstava - kaže.

Problematizirao je najavu Tomaševića da će se zagrebački centar za gospodarenje otpadom, koji pokriva i grad Zagreb i Zagrebačku županiju, u potpunosti financirati iz džepova građana.

- To će biti prvi slučaj u Republici Hrvatskoj da to nije financirano EU sredstvima. A znate zašto to nije financirano EU sredstvima? Gradska vlast, meni je to žao reći, meni je to neugodno i priznati, ne zna napisati ispravnu dokumentaciju za prijavljivanje na europske projekte - naglasio je Herman te dodao da ćemo "nešto što je strašno skupo mi morati platiti iz vlastitog džepa, jedini u Hrvatskoj".