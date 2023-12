Zagreb se ponovno pretvara u Napulj? Holding smanjio odvoz smeća, čist će biti samo centar

S obzirom na to da je sigurnost radnika i građana na prvome mjestu, uspostavljen je sigurnosni protokol za odlaganje otpada na odlagalište. Zbog uvedenog sigurnosnog protokola, odlaganje otpada na Jakuševec do daljnjeg će biti usporeno i otežano. To će za posljedicu imati i usporavanje odvoza otpada u gradu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Zagreb: Na odlagalištu Jakuševec završen policijski očevid, cesta puštena u promet | Video: 24sata/pixsell

Piše to u priopćenju Zagrebačkog Holdinga koji su poslali u petak prema svim građanima. Zbog kompleksne situacije u kojoj se našao grad, mole građane za strpljenje i razumijevanje. Napomenuli su i da je istraga o tome kako je došlo do drugog odrona i dalje u tijeku.

Podsjetimo, prvi odron na odlagalištu u Novom Zagrebu uznemirio je građane početkom studenoga. U njemu, nasreću, nije bilo ozlijeđenih, no nastao je nesnosan smrad. Zbog ovog drugog početkom prosinca ozlijeđena su tri radnika, a jedan je ostao bez ruke. Iako se otpad može navoziti, radnici su s razlogom uznemireni i smatraju da na poslu riskiraju živote. Iz sindikata Čistoće kažu da će odvoz biti prepolovljen, a to znači da bi grad uskoro mogao biti zatrpan smećem. Od te odluke izuzeto je jedino uže središte grada koje će imati prioritet. No građani su zabrinuti zbog gomilanja komunalnog otpada zbog kojeg bi ulice izgledale kao u Napulju 2011. Tad je na ulice poslana i vojska, a prosvjedovalo se svakoga dana.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

Podsjetimo, Zagreb se u sličnoj situaciji našao 2016., kad Jakuševec nije dobio dozvolu za odlaganje.

Predsjednik Novog sindikata Mario Iveković u petak je na konferenciji za novinare rekao da je zagrebačka vlast izgubila vjerodostojnost jer je na probleme s Vladom oko otpada ranije trebala upozoriti.

- Izgubili su vjerodostojnost jer nisu spremni iz fotelja ponovno izići na cestu - rekao je Iveković na konferenciji za novinare.

Dodao je da se gradska vlast, kad je vidjela da problem odlaganja otpada u Zagrebu ne može riješiti komunikacijom s Vladom, trebala sjetiti kako su došli na vlast i raditi kao što su radili - prosvjedovati i pozvati građane na prosvjed pred Vladu. Gradsku vlast vidi kao najodgovornije za problem na Jakuševcu, a veliki problem vidi i u Državnom inspektoratu.

Glavni sindikalni povjerenik Novog sindikata u Čistoći, Pavao Barbarić, rekao je da su nakon prvog odrona na Jakuševcu prije mjesec dana apelirali na Upravu Zagrebačkog holdinga, gradonačelnika Tomislava Tomaševića i voditelja Čistoće Davora Vića da se radnicima osigura rad na siguran način. Istaknuo je da radnike nitko nije slušao, a problem je i što nemaju zaštitnu opremu. Inspekcija je, kaže, završila nalaz prvog odrona, gdje su nađene velike količine i biootpada, a je li se kod drugog odrona dogodio odron ili eksplozija koja je uzrok odlaganja biootpada - još nisu dobili nalaz.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

- Odvoz otpada počeo je sa smanjenim intenzitetom, a zabrinjava nas što je šef službe sigurnosti Zagrebačkog holdinga Alen Ostojić donio Sigurnosni protokol za istovar otpada na plohi 6-3, na kojoj se dogodio prvi odron i na kojoj je Državni inspektorat izričito zabranio odlaganje otpada - kaže Barbarić.