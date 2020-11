Lucića osudili za nuđenje mita novinaru Hedlu, godinu dana će zamijeniti radom za opće dorbro

Niti sam mu želio ponuditi mito, niti sam želio kupiti njegovu šutnju, nego sam zamolio da ta objava novinskog članka ne ide u tom trenutku, rekao je Franjo Lucić koji se ne smatra krivim

<p><strong>Franjo Lucić</strong> proglašen je krivim za nuđenje mita novinaru <strong>Dragi Hedlu</strong>. Nepravomoćnom presudom osječkog Županijskog suda osudili su ga na godinu dana koju će mu zamijeniti radom za opće dobro, prenosi <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/franjo-lucic-nisam-nudio-mito-novinaru-molio-sam-prijateljski-1448864" target="_blank">Večernji list.</a></p><p>Bivši HDZ-ov zastupnik rekao je jutros u svojoj obrani da se ne osjeća krivim. </p><p>- Poduzetnik sam od 1986. godine, a 1991. osnovan je Tofrado koji je izrastao u tvrtku od 245 zaposlenih. Sve to vrijeme nastojali smo što bolje rezultate ostvarivati i ne činiti bilo kakve prekršaje, a kamoli kaznena djela. I do današnjeg dana nisam bio u poziciji ni kaznene ni prekršajne odgovornosti – rekao je Lucić i ustvrdio da su u inkriminirajućoj snimci telefonskog razgovora između njega i Hedla "mnoge stvari izvučene iz konteksta".</p><p>- Niti sam mu želio ponuditi mito, niti sam želio kupiti njegovu šutnju, nego sam zamolio da ta objava novinskog članka ne ide u tom trenutku jer je tvrtka u vlasništvu moga sina i tada je ishodovala kredit kod poslovne banke – rekao je.</p><p>- Kazao mi je da mu ljudi za to plaćaju i ja sam mu rekao da ću mu ja isto dati samo da ne piše neistine – naveo je on. </p><p>- Lucić je znao da će to biti negativan kontekst i da će mu to štetiti u odnosima sa bankom. I ne znam o kakvom izvlačenju iz konteksta govorimo, sve što smo na snimci, koja ima svoj početak i kraj iako nedostaje nekoliko sekundi, čuli od ponude mita, spominjanja novca, da se nudi jedan prema tri, bilo je usmjereno ka tome da Hedl ne napiše taj tekst. Obrana predstavlja pokušaj relativiziranja izrečenoga, ali to nije uspjelo. Ovo nije obično djelo podmićivanja, već ozbiljno i teško kazneno djelo. Jer, nije važno koliki se novac daje, nego kome se daje, s kojim motivima, te tko nudi mito. Novac se nudio novinaru, a razlog je atak na novinarsku slobodu, i što je najvažnije, novac daje saborski zastupnik, čija je dužnost štiti i promicati interese i vrednote društva, moralna načela, a osobito slobodu medija. On ne da ih nije štitio, nego ih je grubo, na bezobziran način napao – poručio je Uskokov tužitelj Darko Dodig i zatražio bezuvjetnu zatvorsku kaznu za Lucića.</p>