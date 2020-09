Drago Hedl: 'Bio sam zatečen ponudom. Rekao je kako će mi dati tri puta više od redakcije'

Saborskom zastupniku HDZ-a Franji Luciću nastavlja se suđenje na Županijskom sudu u Osijeku gdje ga se tereti za pokušaj podmićivanja novinara „Telegrama“ Drage Hedla.

<p>Optužnicom iz ožujka 2018. godine Uskok tereti <strong>Franju Lucića</strong> da je 26. srpnja 2017. godine u Požegi novinaru Hedlu ponudio mito kako ne bi pisao članak na temelju informacija koje je prikupio jer bi mu to štetilo kao saborskom zastupniku i poduzetniku.</p><p>Hedl je tada prikupljao informacije o Lucićevim poslovnim i financijskim transakcijama kao zastupnika u Hrvatskom saboru te njegovih trgovačkih društava. Lucića se tereti da je <strong>Dragi Hedlu</strong> rekao kako će mu za to da ne napiše tekst platiti tri puta više od naknade koju bi dobio od medijske kuće za koju piše kako prikupljene informacije o njemu i njegovim tvrtkama ne bi bile javno objavljene.</p><p>U siječnju ove godine Lucić je na raspravi izjavio kako se ne smatra krivim za nuđenje mita, za što ga optužnicom tereti Uskok. Iako je tada bilo najavljeno pripremno ročište, odlučeno je da se ono ne treba održati zbog izmjena Zakona o kaznenom postupku vezanih uz to kazneno djelo, te je provedena prva rasprava na kojoj je pročitana optužnica, nakon čega se okrivljeni Lucić očitovao da se ne smatra krivim.</p><h2>Lucić ponovio kako se ne smatra krivim</h2><p>U srijedu se nastavilo suđenje saborskom zastupniku u Osijeku. Lucić je ponovio kako se ne smatra krivim za nuđenje mita Hedlu.</p><p>Prvi saslušani svjedok bio je upravo Dragutin Hedl.</p><p>- Ja sam možda mjesec i više prikupljao informacije o stanju tvrtki u vlasništvu Lucića. Zanimalo me to jer sam od više osoba dobio informaciju da u tim trgovačkim društvima ima neispravnosti. Detaljno sam to istraživao i po mom novinarskom sudu, rekao bi da se tu radilo o stvarima od interesa za širu javnost. – započeo je novinar.</p><p>Hedl je rekao kako je došao i do informacije kako su te Lucićeve tvrtke međusobno poslovale i međusobno prodavale te da je kroz istraživanje uspio sakupiti kompletni dosje. Kada je skupio svu dokumentaciju, htio se javiti Luciću.</p><p>- Odlučio sam se javiti gospodinu Luciću kako bi dobio i njegovu stranu priče. Zamolio sam ga da se nađemo da mu pokažem sve dokaze i vidim kako će on reagirati. Na dan kada smo se trebali naći on je rekao da ima neki neodgodivi posao u Zagrebu. Par puta sam ponovno pokušao dogovoriti termin za sastanak ali nisam dobivao odgovor. Tada sam se odlučio otići za Pleternicu.</p><p>Nastavio je kako je tada bio u Požegi sa svoja dva prijatelja na doručku kada mu je zazvonio mobilni telefon i vidio kako ga zove Lucić. Rekao je kako je snimio razgovor isključivo zato što je bio u restoranu i nije mogao zapisati što bi mu Lucić rekao.</p><h2>'Nisam nikada doživio da mi netko nudi toliku količinu novaca da nešto ne objavim'</h2><p>- Bio sam zatečen ponudom. Rekao mi je da je spreman honorirati da ne objavim tekst. Kako će mi dati tri puta više od redakcije. Nisam nikada doživio da mi netko tako nudi toliku količinu novaca da nešto ne objavim. Rekao mi je da, ako mi redakcija ponudi 1000 kuna, on bi mi ponudio 3000 kuna. Nakon tog razgovora nazvao sam redakciju. Urednici su mi rekli da im pošaljem tu audio snimku i u tekstu napišem sve detalje razgovora. Ja ionako ne utječem na objavu teksta. Ja prikupljam informacije, a urednici odlučuju hoće li to biti objavljeno. – nastavio je Hedl.</p><p>Rekao je kako je nakon tog razgovora otišao u Pleternicu kako bi pokušao naći Lucića, no nije uspio. Nakon nekog vremena Telegram je ipak objavio niz članaka o Luciću i njegovim aferama.</p><p>Sutkinja <strong>Azra Salitrežić</strong> upitala je Hedla što ga je potaknulo da počne istraživati saborskog zastupnika.</p><p>- Otkrio sam kako Lucić na imovinskoj kartici nema gotovo ništa. Znao sam da ima obiteljsku kuću i dva automobila, a to nije tamo bilo upisano. Rekao sam to urednici i ona mi je rekla da to krenem istraživati. – objasnio je Hedl.</p><p>Franjo Lucić je dao primjedbu na Hedlovo svjedočenje.</p><p>- Ovaj je iskaz lažan i smišljen isključivo da našteti meni i mom trgovačkom društvu. – rekao je Lucić.</p><p><br/> </p>