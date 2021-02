Iako se već gotovo desetak dana pretražuje svjetski registar donora koštane srži, još nije pronađena odgovarajuća osoba koja bi mogla pomoći bolesnoj sedmogodišnjoj Vinkovčanki Luciji Šuvaković.

Ona, naime, boluje od akutne mijeloične leukemije (AML) koja joj je dijagnosticirana prije nekoliko mjeseci i vrlo brzo se ustanovilo da se nalazi u trećoj rizičnoj skupini te joj je nužna i hitna transplantacija koštane srži.

Najveći problem za obitelj leži u tome da Lucijini brat i sestra nisu podobni donori, dok su mama Lidija i tata Tomislav tek djelomično odgovarajući donori, pa su liječnici odlučili potražiti boljeg donora putem svjetskog registra. Lucija se sve do prije nekoliko dana liječila u Zagrebu, na Zavodu za hematologiju i onkologiju Klinike za dječje bolesti. No njezini roditelji su odlučili prebaciti je na liječenje u Njemačku.

- Zapravo smo to učinili iz praktičnih razloga s obzirom na to da smo donedavno živjeli u Njemačkoj. Tamo je ostao suprug, preko kojega djeca imaju zdravstveno osiguranje. Iako je Lucija u bolnici u Zagrebu imala svu potrebnu skrb i njegu te smo iznimno bili zadovoljni liječnicima, činjenica da ima njemačko zdravstveno osiguranje pravila je malo problema u smislu korištenja svih prava. Stoga smo odlučili otići u Njemačku gdje mi kao roditelji bolesnog djeteta imamo veća prava po zdravstvenom osiguranju. Naprosto nam je praktičnije - pojasnila je Lucijina mama Lidija, koja je provela prva tri tjedna s kćeri u bolnici, u izoliranoj sobi, a potom ju je zamijenio suprug.

Lucija je primila već nekoliko ciklusa kemoterapija kojima se bolest nastoji dovesti u remisiju i stanje koje je pogodno za transplantaciju.

- Vrijeme idealno za transplantaciju bi bilo sad, no još nije pronađen odgovarajući donor. Pomalo sam očajna zbog toga što sam očekivala da taj proces traje kraće. No liječnici kažu da trebamo biti strpljivi. Nekad se ne može doći do donora jer podaci o prebivalištu nisu ažurirani, nekad odustanu ili se ispostavi da osoba naprosto više nije živa - priča Lucijina mama.

Kad se nađe donor, njega se kontaktira. Ako pristane na zahvat, uzmu mu se stanice, zalede i transportiraju u bolnicu koja je u tom trenutku već spremna za transplantaciju. U bolnici su obitelji rekli da Luciji mogu dati i još dodatne cikluse kemoterapija da se dobije na vremenu.

- Uglavnom, svi čekamo daljnji razvoj situacije. Nama je bitno da je Lucija dobro, da dobro podnosi kemoterapije - kaže mama Lidija dodajući kako kćer viđaju samo preko stakla s obzirom na stroga COVID pravila.