Lučka kapetanija završila je potragu, ali policija nastavlja: Žele utvrditi da su na sigurnom

Policija nastavlja s aktivnostima na moru i na kopnu s ciljem da, ako je to ikako moguće, utvrdimo da su ti ljudi zaista na sigurnom, rekla je za 24sata glasnogovornica Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.

- Lučka kapetanija je nadležna za potragu na moru i oni su obustavili taj dio, slijedom činjenice da je taj jedan preostali kajak koji je nedostajao pronađen. Policija radi na malo drugačiji način i u svakom slučaju neovisno o Lučkoj kapetaniji nastavljamo s aktivnostima i na moru i na kopnu - objasnila je Biskup.

- Nisam sigurna da ćemo uspjet u onome što želimo, a to je zaista utvrditi jesu li turisti na sigurnom jer mi ne znamo njihov identitet. Vrlo je lako da su oni zaista negdje na sigurnom, u apartmanu ili možda već na povratku kući, jer nemamo njihov identitet. Ali još uvijek, u ovom trenutku, ne mislimo da bismo trebali odustati od potrage, da budemo sasvim sigurni da su oni na sigurnom - rekla je Biskup.

Nemaju identitete kajakaša

Dodaje kako ne znaju do kada će potraga trajati, jer ni sami nisu sigurni koje će informacije tijekom dana dobiti.

- Jako je teško procijeniti do kada ćemo ih tražiti jer to ovisi o nizu informacija koje se paralelno prikupljaju, tako da je to u ovom trenutku teško reći. Načelno, naše potrage traju dokle god ne pronađemo osobe. Međutim, u ovom slučaju osobe defacto nisu ni proglašene nestalima, situacija je specifična - govori Biskup. Ovisno o razvoju događaja. policija će odlučiti hoće li se potraga i dalje nastavljati i u kojem će smjeru ona ići, a to je sada jako teško prognozirati, dodala je.

- Za sada smo i dalje usmjereni na širi pojas akvatorija gdje su se kajaci izvrnuli, usmjereni smo i na priobalni pojas, a provode se i određene aktivnosti na kopnu - zaključila je glasnogovornica policije Biskup.

Podsjetimo, danas je u 11 sati Lučki kapetan u Dubrovniku Mato Kekez izjavio kako je potraga obustavljena jer je pronađen kajak koji se prije smatrao nestalim.

Lučka kapetanija završila s potragom

- Na Lokrumu je nađen kajak dvosjed s kompletnom opremom u kraju što daje za pretpostavku da taj kajak uopće nije bio u moru i da su osobe normalno pošle s Lokruma. Tragalo se za osobama, ali kajak nije bio nađen. Kajak je kasnije nađen na kraju, a ne na moru. Budući kako je kajak uredno nađen u kraju, za pretpostaviti je kako taj kajak uopće nije bio u moru, pa tako ni te osobe koje su ga vezale - rekao je Kekez.

Dodao je kako nisu ni znali za kim tragaju jer iznajmljivači nisu dužni raditi popis izletnika po imenu i prezimenu, ali su dužni voditi evidenciju o broju izletnika.

Do nesporazuma je došlo, kaže Kekez, jer se išlo s više lokacija i više iznajmljivača.

Inače, akcija traganja i spašavanja u koordinaciji MRCC Rijeka pokrenuta je jučer u popodnevnim satima nakon dojave o grupi kajakaša kojima su se prevrnuli kajaci uslijed nepovoljnih vremenskih prilika na moru, ispred Lokruma. Tražile su se tri osobe, a sinoć je jedna osoba pronađena neozlijeđena. Tijekom noći akcija je bila obustavljena te je jutros nastavljena potraga za još dvije osobe koje su se smatrale nestale.

U potrazi su sudjelovali izletnički lokalni brodovi i brodice, policijsko plovilo i brod Lučke kapetanija Dubrovnik te vatrogasci, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.