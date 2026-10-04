Obavijesti

News

Komentari 9
PREDIZBORNA KAMPANJA

LUD LUĐI VUČIĆ 'Nećemo pjevati Za dom spremni i Thompsonove pjesme. Imamo Vidovdan'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
LUD LUĐI VUČIĆ 'Nećemo pjevati Za dom spremni i Thompsonove pjesme. Imamo Vidovdan'
Foto: Antonio Ahel
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rekao je da Andrej Plenković podržava studente jer mu Vučić smeta i ne da da se gazi po Srbiji

Donedavni predsjednik Srbije, a sada kandidat za premijera Aleksandar Vučić održao je predizborni skup u Beogradu koji nije mogao proći bez Hrvatske, Plenkovića, Thompsona, ustaša i sivih eminencija 'koje ruju protiv Srbije'.

Govor je održao u Beogradskoj areni dok predvodi listu 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija' za nadolazeće izbore 25. listopada. Rekao je da Albin Kurti, Milo Đukanović i Andrej Plenković podržavaju studentske liste ili kako ih on zove 'blokadere'. Rekao je da Andrej Plenković podržava studente jer mu Vučić smeta i ne da da se gazi po Srbiji, piše Blic.

STUDENTI PROTIV VUČIĆA U Srbiji u ponoć rok za predaju izbornih lista, prihvatili su ih 17
U Srbiji u ponoć rok za predaju izbornih lista, prihvatili su ih 17

 - To isto želi i Andrej Plenković. Razmislite, ljudi, samo zašto to žele. Zamjeraju nam jer ne damo da se gazi po Srbiji - rekao je Vučić. 

Rekao je kako neće dopustiti da se u Srbiji govori hrvatski jezik i pjevati 'Za dom spremni'.

 - Ne damo i nećemo govoriti da nam je hrvatski jezik umjesto srpskog službeni. Nećemo pjevati 'Za dom spremni' i Thompsonove pjesme, imamo svojih lijepih srpskih pjesama, imamo svoj Vidovdan. Nikada nismo bili na strani nacista i nećemo ni u budućnosti - rekao je Vučić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Sin vođe štrajka uskoro će biti štićena osoba, imat će limuzinu, vozača i plaću od 5500 eura
SABOTAŽE HDZ-A

Sin vođe štrajka uskoro će biti štićena osoba, imat će limuzinu, vozača i plaću od 5500 eura

Armin Hodžić, dio je vladajuće većine koja u Saboru podržava Andreja Plenkovića. Bivši je bandićevac, bio je na Bandićevoj listi s Jelenom Pavićević Vukićević, piše Boris Rašeta za novi Express
Očajni stanari kupili su nove stanove, pa šok: 'Crkvo, miči nam tu bezrazložnu zabilježbu'
NASTAVAK AGONIJE STANARA

Očajni stanari kupili su nove stanove, pa šok: 'Crkvo, miči nam tu bezrazložnu zabilježbu'

Grad Zagreb je riješio da Kaptol ne može dobiti nazad zemljište, ali blokada stoji i pitanje je hoće li se Kaptol žaliti. Iako do zemlje ne mogu doći ni po zakonu: 'Zagorčali su nam živote, ljudi su u neizvjesnosti'
VIDEO Slavonci obnavljaju dom Zoltanu: 'Živim bez struje, ne znam bi li kuća preživjela zimu'
LIJEPA SLAVONSKA PRIČA

VIDEO Slavonci obnavljaju dom Zoltanu: 'Živim bez struje, ne znam bi li kuća preživjela zimu'

Zoltan Križan (70), u selu poznat pod nadimkom Mađar, davne je 1989. godine iz rodnog Novog Sada stigao u Slavoniju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026