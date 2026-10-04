LUD LUĐI VUČIĆ 'Nećemo pjevati Za dom spremni i Thompsonove pjesme. Imamo Vidovdan'

Donedavni predsjednik Srbije, a sada kandidat za premijera Aleksandar Vučić održao je predizborni skup u Beogradu koji nije mogao proći bez Hrvatske, Plenkovića, Thompsona, ustaša i sivih eminencija 'koje ruju protiv Srbije'.

Govor je održao u Beogradskoj areni dok predvodi listu 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija' za nadolazeće izbore 25. listopada. Rekao je da Albin Kurti, Milo Đukanović i Andrej Plenković podržavaju studentske liste ili kako ih on zove 'blokadere'. Rekao je da Andrej Plenković podržava studente jer mu Vučić smeta i ne da da se gazi po Srbiji, piše Blic.

- To isto želi i Andrej Plenković. Razmislite, ljudi, samo zašto to žele. Zamjeraju nam jer ne damo da se gazi po Srbiji - rekao je Vučić.

Rekao je kako neće dopustiti da se u Srbiji govori hrvatski jezik i pjevati 'Za dom spremni'.

- Ne damo i nećemo govoriti da nam je hrvatski jezik umjesto srpskog službeni. Nećemo pjevati 'Za dom spremni' i Thompsonove pjesme, imamo svojih lijepih srpskih pjesama, imamo svoj Vidovdan. Nikada nismo bili na strani nacista i nećemo ni u budućnosti - rekao je Vučić.