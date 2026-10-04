U Srbiji u ponoć rok za predaju izbornih lista, prihvatili su ih 17

Republičko izborno povjerenstvo (RIK) dosad je proglasilo 17 izbornih lista za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji 25. listopada, rok za predaju lista istječe u nedjelju u ponoć, a zbirnu listu koja će biti na glasačkom listiću RIK treba objaviti najkasnije do 9. listopada, dok izbornu kampanju prate brojne napetosti.

Od proglašenih 17 izbornih lista, jedna je u međuvremenu povučena, a za zastupničke mandate u utrci je sedam lista nacionalnih manjina.

Čelnici povučene liste triju stranaka i pokreta poručili su svojim pristašama da na izborima podrže Studentsku listu, za koju se, prema istraživanja javnog mišljenja, vjeruje da najozbiljnije ugrožava vladajuću Srpsku naprednu stranku i nositelja njezine liste, donedavnog srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Izbori su raspisani nakon što je Vučić 27. rujna podnio ostavku na dužnost šefa države, skrativši tako svoj drugi mandat za više od sedam mjeseci kako bi predvodio SNS na izborima.

Vučić, kojeg Ustav ograničava da se kandidira za treći predsjednički mandat, nakon ostavke izjavio je da, ukoliko SNS osvoji većinu mandata, očekuje mandat premijera, što bi naprednjacima omogućilo da zadrže i učvrste vlast i nakon 14 godina, od pobjede na izborima 2012.

Studentsku listu kandidirao je studentski pokret, predvodeći skoro dvogodišnje protuvladine prosvjede, potaknute pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024. godine, zahtijevajući odgovornost vlasti za novosadsku tragediju, korupciju i politički utjecaj na institucije, napose pravosuđe.

Tu listu, koja okuplja sveučilišne profesore, znastvenike, nastavnike, stručnjake, glumce, sportaše i brojne pojedince iz šireg društvenog i političkog spektra, Vučić vidi kao glavnog suparnika listi SNS-a, optužujući ih kako žele "zaustaviti Srbiju” i tvrdeći da iza njih stoje inozemne službe i agenti, ne navodeći za to dokaze.

Vučić je na tom narativu inzistirao i u subotu navečer na masovnom skupu svojih pristaša u beogradskoj Areni, koji su u prijestolnicu dovezeni desecima autobusa iz cijele Srbije. Skup je prenosilo više od 30 provladinih kabelskih i televizija s nacionalnim opsegom.

"Ako ne bude intervencije neke (strane obavještajne) službe, pobijedit ćemo ih. A oni to znaju", rekao je Vučić.

Istodobno, njegovi politički oponenti tvrde da, unatoč ostavci na dužnost predsjednika, nije izgubio realnu političku moć i da je formalna ostavka samo politički privid jer i dalje "povlači konce", premda predizbornu kampanju, kako je rekao, vodi "kao običan građanin".

Izbori se održavaju u ozračju sve oštrijih političkih i društvenih napetosti, uz izvješća o brojnim incidentima i fizičkim sukobima na predizbornim skupovima, a mete Vučićevih pristaša su i studenti koji sudjeluju u kampanji "od vrata do vrata", ali i novinari i medijski djelatnici.

Posljednji u nizu incidenata bio je napad na jednog od studenata koji je ozlijeđen kosom za košenje trave dok je sa skupinom kolega pokušavao u rubnoj beogradskoj općini Groka predstaviti program studentske liste.

Brojne nepravilnosti i nasilje su, prema konstatacijama međunarodnih promatrača, pratile i prethodne izbore u Srbiji, a europske institucije u nizu prethodnih izvješća o napretku zemalja kandidata upozoravale na nazadovanje demokracije u zemlji koja je je još od ožujka 2012. kandidat za članstvo u EU.

Brojne organizacije za zaštitu ljudskih prava i slobodu medija također su upozoravale na policijsko nasilje, proizvoljna privođenja, neovlašteni nadzor i prijetnje novinarima, što se ponavlja i u kampanji za izbore 25. listopada.