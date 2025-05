Luda bitka za Vukovar: 'Ako slavi Pavliček, stiže tvornica! Ovi drugi nam ne bi dali struju'

U Vukovaru se vodi teška politička borba za gradonačelnika koji će biti izabran u nedjelju, a specifičnost ovog grada je i da su dojučerašnji partneri sada politički neprijatelji, dok su donedavni politički neprijatelji sada partneri. A sada se pojavio i misteriozni slovenski investitor koji obećava novu tvornicu i daje podršku jednoj strani.

Domovinski pokret i HDZ koji su prije godinu dana bili na različitim stranama sada stoje iza DP-ova Domagoja Bilića koji bi po njima trebao naslijediti Ivana Penavu. Protukandidat je Marijan Pavliček iz Suverenista koji su do lani bili u koaliciji s DP-om u gradu. Pavličeku podršku daje Dom i nacionalno okupljanje(Domino) koje je osnovao Mario Radić koji je do prošlog ljeta bio potpredsjednik DP-a, a onda je došlo do raskola u kojem je pobijedila Penavina struja.

Pavliček je jučer objavio video u kojem ga hvali neimenovani slovenski investitor iz tvrtke Nano Coatex. Kaže da žele otvoriti tvornicu za njihov revolucionarni proizvod i zaposliti dosta ljudi, a Pavliček je to prepoznao.

- Htio bih u ime Nanocoatexa dati punu podršku gospodinu Pavličeku za gradonačelnika Vukovara nadamo se da će pobijediti u nadolazećim izborima jer bez njega teško možemo realizirati cijeli projekt dolaska u grad Vukovar - govori muškarac u videu.

Pavliček je uz objavu videa na Facebooku poručio: "Kao što smo najavljivali, predstavljamo našim sugrađanima investitora iz Slovenije koji je voljan otvoriti proizvodni pogon u Vukovaru! Idemo zajedno vratiti bar dio industrijskog sjaja, kojeg je Vukovar nekada imao!"

Na ovu objavu su reagirali iz DP-a i HDZ-a. Domagoj Bilić je podijelio objavu svog zamjenika u kojoj se navode podaci slovenskih poslovnih servisa, među ostalim da se radi o mikropoduzeća s dva zaposlena, lanjskim prihodom manjim od 99.000 eura i gubitak skoro 34.000 eura. Bilić i njegov zamjenik su reagirali da se sigurno ne radi o tvrtki koja se može međunarodno širiti i otvarati tvornice u Vukovaru.

- Pavliček mikropoduzeće s dva zaposlena predstavlja ozbiljnim investitorom! Prvo, vrlo je čudno kad netko svoje poslovno ulaganje uvjetuje ishodom izbora. Valjda se poslovni ljudi prvenstveno vode poslovnom računicom, a ne politikom. To stvara sumnju da se radi o nekoj vrsti pogodovanja, što bi Pavliček morao objasniti - napisao je Bilićev zamjenik Goran Bendra iz HDZ-a koji je još poručio da su investitori dobrodošli, ali da se ovdje radi o manipulaciji.

Slovenska tvrtka nema kapitala, ali iza nje stoji netko tko ga ima. Točnije, upravo Mario Radić, šef Domina koji podržava Pavličeka. Radić je i suvlasnik Pevexa koji je ostvario lani rekordnu dobit, ali i tvrtke Filir. Suvlasnik slovenske tvrtke je hrvatska tvrtka NanoEcoProtect koja je osnovana ove godine. A vlasnici te tvrtke su upravo Radićev Filir i slovenski državljanin Miha Peček.

Radić se uložio u novi poslovni pothvat s novom tehnologijom koja osigurava antibakterijske i antivirusne nano premaze u industriji. Tek planira jače izaći na tržište. Radić nam je potvrdio da je suvlasnik slovenske tvrtke 51 posto i da planiraju proizvodni pogon u Vukovaru. Ali samo ako pobjedi Pavliček. Objasnio je i da se radi o premazima od grafena koji će omogućiti revoluciju u industrijskoj proizvodnji hrane jer podloge samo s jednim premazom omogućuju šestomjesečnu zaštitu od bakterija i virusa. A to je samo jedna od paleta proizvoda.

- Jamčim svojim imenom da će to biti najveća hrvatska tvrtka u roku tri godine. Posjeduje patente koji su revolucionarni i 75 svjetskih certifikata. U pregovorima smo i u Hrvatskoj i u cijelom svijetu s distributerima. S nama je i Indijac koji je sudjelovao u dobivanju Nobelove nagrade. Ovima u DP-u i HDZ-u Vukovara poručujem neka prouče što je grafen i što su Startupovi. Plan je izgraditi proizvodni pogon u Vukovaru, ali sigurno neću dolaziti i pregovarati ako pobjedi ta ekipa koja ni Pavličeku nije dala struju. Što će i nama onemogućiti struju zbog politike? - kaže Mario Radić.