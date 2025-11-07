Obavijesti

NUKLEARNI NAPAD

Ludilo u Moskvi: Simulirajte nuklearni napad na Pentagon

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Joshua Roberts

Vrijeme je da izgradimo makete Pentagona, Big Bena i Eiffelovog tornja te izvedemo odmazdni nuklearni napad na te veličanstvene ciljeve,” rekao je zastupnik Mihail Šeremet

Ruski zastupnik Mihail Šeremet pozvao je Ministarstvo obrane da izvede lažne nuklearne napade na replike poznatih zapadnih znamenitosti – uključujući Pentagon, Big Ben i Eiffelov toranj – kako bi „zastrašili Zapad” i pokazali spremnost Moskve na eskalaciju.

Šeremet, član sigurnosnog odbora Državne dume, izjavio je da bi Rusija trebala prestati „glumiti mirotvorca” i umjesto toga pokazati svoju nuklearnu moć kroz simbolične vojne vježbe.

Foto: Ruski mediji

„Vrijeme je da izgradimo makete Pentagona, Big Bena i Eiffelovog tornja te izvedemo odmazdni nuklearni napad na te veličanstvene ciljeve,” rekao je Šeremet za portal News.ru. „Samo takav jezik iz nedavne prošlosti razumjet će neprijatelji Rusije i rashladiti njihov radioaktivni žar na mnogo godina.”

Njegove izjave uslijedile su nekoliko dana nakon što je predsjednik Vladimir Putin naredio Ministarstvu obrane i drugim agencijama da pripreme prijedloge za moguće obnavljanje nuklearnih testiranja – prvi put nakon 35 godina.

Putin je rekao da Rusija i dalje poštuje globalni sporazum koji zabranjuje takva testiranja, ali je spremna odgovoriti ako ga druge zemlje prekrše.

Naredba je uslijedila nakon nedavnih komentara američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izjavio da bi Sjedinjene Države mogle ponovno pokrenuti nuklearna testiranja.

Prošlog tjedna Trump je rekao da Washington planira provesti „određena testiranja”, ne pojasnivši uključuju li ona podzemne eksplozije poput onih iz doba Hladnog rata – praksu koju su SAD prekinule 1992. godine.

