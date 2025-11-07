Moskva traži pojašnjenje od SAD-a oko nuklearnih testiranja

Američki predsjednik Donald Trump prošli je tjedan naredio američkoj vojsci da smjesta ponovno pokrene proces testiranja nuklearnog oružja nakon stanke od 33 godine. No, nije jasno je li Trump mislio na testiranje u letu projektila koji mogu nositi nuklearne bojeve glave ili na testiranje koje uključuje nuklearne eksplozije - nešto što ni SAD ni Rusija nisu učinile više od tri desetljeća.

"Ako je riječ o ovom drugom, onda će to stvoriti negativnu dinamiku i potaknuti korake drugih država, uključujući Rusiju, kao odgovor", rekla je novinarima glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

"Zasad primjećujemo da signali koji dolaze iz Washingtona, a koji izazivaju opravdanu zabrinutost u svim krajevima svijeta, ostaju kontradiktorni i, naravno, stvarno stanje stvari mora se razjasniti."

S obzirom na nedostatak jasnoće oko američkih planova, predsjednik Vladimir Putin u srijedu je naložio visokim dužnosnicima da pripreme prijedloge za Rusiju kako bi izvela vlastitu potencijalnu nuklearnu probu kao odgovor na bilo koji američki potez te vrste.

Moskva nije izvela nuklearnu probu od raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine.

Sigurnosni analitičari kažu da bi nastavak testiranja bilo koje svjetske nuklearne sile bio destabilizirajući korak u vrijeme akutne geopolitičke napetosti, posebno zbog rata u Ukrajini, te bi vjerojatno potaknuo druge zemlje da slijede taj primjer.

Rusija i SAD posjeduju najveće nuklearne arsenale na svijetu.