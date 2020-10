Ludnica! Velesajam će sada organizirati zagrebački Advent

Zagrebački holding i Turistička zajednica odbili su preuzeti organizaciju najveće manifestacije. Bandić je sada daje drugoj gradskoj tvrtki

<p>Advent u Zagrebu ipak će se organizirati, ali u znatno manjem opsegu, usuglasili su se u utorak na sastanku predstavnici Zagreba, ugostitelja i Turističke zajednice.</p><h2>Pogledajte video:</h2><p>Jutros smo pisali kako gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> tijekom ljeta i rane jeseni nije pronašao bolji model organizacije koji ne bi uključivao preprodaju lokacija koje su dodijeljene tvrtkama bez natječaja. Zato je prvo htio povjeriti organizaciju Turističkoj zajednici, ali je ona odbila, a i Ministarstvo turizma reklo je da bi to bilo protuzakonito. Zatim je pokušao prebaciti organizaciju na Zagrebački holding, podružnicu Tržnice. Ali to njima nije rekao, a u konačnici su u Holdingu odbili preuzeti taj vrući krumpir. Sad će gradske površine dobiti Zagrebački velesajam, odlučili su tijekom dana.</p><p>- Oni imaju iskustvo u organizaciji manifestacija i oni trebaju dalje provoditi natječaje za zakup kućica i sve organizirati - kaže sugovornik iz Zagreba.</p><p>Odluka bi trebala biti izglasana u utorak na skupštini. To znači da ostaje tek mjesec dana i za natječaje i za cijelu organizaciju. Zasad uopće nema usuglašenih kriterija i smjernica kako bi sve trebalo izgledati. Jedino što se zna da bi zbog epidemioloških mjera trebalo biti znatno manje ugostiteljskih kućica s hranom i pićem.</p><p><strong>Marin Medak</strong>, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, kaže kako su u Zagrebu pristali i na to da ugostitelji mogu na svojim lokacijama terasa imati ponudu hrane u vrijeme Adventa.</p><p>- Tako će se disperzirati protok ljudi. Što se tiče samih kućica u središtu grada, zalažemo se za to da prioritet imaju obrtnici i ugostitelji koji zaista i rade cijelu godinu u Zagrebu. Ne želimo da ugostitelji plaćaju skupi podnajam, a nemaju nikakvu sigurnost. Spremni smo snositi dio troškova organizacije - kaže Medak.</p><p>Zagreb je prijašnjih godina jeftino dao odabranim tvrtkama lokacije, a onda su oni skupo iznajmljivali kućice ugostiteljima i suvenirnicama.</p>