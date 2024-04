'Luka je tvrdio da na računu imamo 980.000 eura, a nije mi mogao vratiti ni 20.000 eura'

Luka me tri godine zavlačio i držao u uvjerenju da na računu imamo 980.000 eura, no kad sam ga tražio da mi isplati 20.000 eura tvrdio je da ne može pa sam morao posuditi od obitelji kako bih riješio stambeno pitanje, svjedočio je 37-godišnji it konzultant, koji tvrdi da su ga supružnici Luka Grgo i Adriana Matak prevarili za 81.500 eura. On je jedan od petero oštećenika koji supružnike optužuju da su ih od 2018. do 2023. prevarili za ukupno 350.000 lažno im predočavajući da će Luka za njih investirati njihov novac na tržištu kapitala. Supružnici Matak, koji uz hrvatsko imaju i australsko državljanstvo, tvrde da nisu krivi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na današnju raspravu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu oboje su došli sa slobode. Naime, trudnu Adrianu je sud pustio iz istražnog zatvora uz mjere opreza još krajem siječnja ove godine, a na slobodi joj se nedavno pridružio i Luka. Kako doznajemo, za puštanje iz zatvora uplatio je jamstvo u iznosu od 276.000 eura, od čega je 100.000 eura bilo u gotovini, dok je ostatak jamčio upisom na obiteljsku nekretninu. I on se mora javljati policiji, predao je sve dokumente i ne smije napuštati Hrvatsku. U sudnici se pojavio dotjeran, bez naočala i vidno preplanuo. Poput većine žrtava konzultant je ispričao kako je Luku upoznao preko Adriane, koju je upoznao 2016. godine.

- Radio sam projekt u turizmu i Adriana mi se javila za suradnju. Do te suradnje nije došlo, no razvili smo prijateljski odnos, pratili se po društvenim mrežama i povremeno bi se vidjeli. Negdje 2018. mi je javila da je upoznala sadašnjeg supruga i da je jako sretna. Pričala je da je on uspješno menadžer hedge fonda, a negdje u listopadu 2019., dok su bili u Zagrebu, smo se upoznali. Luka je predložio da se nađemo nasamo i porazgovaramo o ulaganju budući da sam ja imao nešto ušteđevine iz prijašnjih projekata. Bilo je to vrijeme Brexita, Luka je rekao da je to odlična prilika da se uključimo i dobro zaradimo - prisjećao se konzultant. Luka ga je uvjerio da nema nikakvog rizika te mu je žrtva početkom prosinca 2019. transferirala 50.000 eura na privatni račun.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Tvrdio je da su u Hrvatskoj zastarjeli zakoni i da ne može odavde prebaciti novac na hedge fond nego će otvoriti tvrtku u Londonu. Vjerovao sam mu, a on mi je slao izvješća u kojima je prikazivao našu dobit. U još dva navrata, početkom siječnja 2020. i 28. travnja iste godine prebacio sam mu ukupno 31.500 eura. Bilo je pritisaka da uložim još, ali došao sam do svog limita, više nisam ni imao - pričala je žrtva. U kolovozu 2022. slučajno ih je sreo na Korčuli i, kazao je, dao mu ultimatum da mu ulog vrati do kraja te godine. Ništa mu nije uplatio pa je u ožujku 2023. počeo raditi pritisak na Luku.

- Počeo me izbjegavati, a zatim mi se u svibnju 2023. javio njegov odvjetnik s prijedlogom otplatnog plana i zahtjevom da potpišemo ugovor o povjerljivosti. tad sam i ja angažirao odvjetnika i ubrzo prestaje sva naša komunikacija - ispričao je oštećenik, koji je naknadno doznao za još neke Lukine žrtve u Engleskoj i Australiji te se povezao s njima.