Cilj demokrata u Senatu nije opoziv, nego odlukom zabraniti njegovu kandidaturu na izborima 2024., rekao nam je to Luka Mišetić, odvjetnik s njujorškom adresom koji je branio generala Antu Gotovinu u Haagu.

- Objektivno opoziv nije moguće provesti do kraja Trumpova mandata, 21. siječnja, iako bi i neki republikanci glasali za Trumpov opoziv. No to nije toliko presudno koliko je želja demokrata da upravo u Donjem domu donesu pravni lijek kojim se predsjedniku zabranjuje obavljanje bilo kakve javne dužnosti. Takvu odluku je potrebno donijeti do inauguracije Joea Bidena, inače bi mogla biti pravno osporena - rekao je Mišetić i objasnio je li moguće da Trump sam sebe pomiluje.

- Takav postupak nije moguć jer postoji memorandum koji zabranjuje takvo što. Jedina solucija je da Trump da ostavku i predsjednik postane aktualni potpredsjednik Mike Pence, koji ga može pomilovati. To je onda čisto i nema nikakvu zakonsku rupu. No treba naglasiti da takva vrsta pomilovanja vrijedi samo na federalnoj razini, dok na državnim razinama to ne vrijedi. Tako se protiv Trumpa u New Yorku vode postupci zbog poreza i njegovih fundacija. U tim slučajevima može završiti u zatvoru unatoč pomilovanju - pojasnio je Mišetić. Što se tiče Vrhovnog suda, Mišetić smatra da ga Trump nema pod kontrolom.

- Iako su u njemu većina konzervativci, predsjednik ne može računati na njihovu podršku. To se najjasnije vidjelo na odluci oko nelegalnosti izbora, kad su mu jednoglasno odbili žalbu. Isto, ako mu se zabrani javno djelovanje i time ponovna kandidatura, teško da će Vrhovni sud srušiti tu presudu. Iako takva situacija nikad nije viđena u američkoj povijesti. Snaga aktualnog predsjednika vidjet će se za dvije godine na izborima za Kongres, gdje će se pokazati ima li kontrolu u stranci. A uz to, izgubio je i društvene mreže, pa time i povezanost sa svojim pristašama - rekao je Mišetić i ispričao kako je doživio upad u Kongres.

- Kao američki građanin sam zgrožen, mnogo Amerikanaca zgroženo je tim činom, ali i Trump ima veliku podršku. Reći da je to kontraproduktivno je blago. Biden mora pokazati da je to izolirani slučaj i vratiti SAD-u ugled - zaključio je Mišetić.