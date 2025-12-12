Obavijesti

PREGOVORI O ZATVORENICIMA

Lukašenko: Ne laskam Trumpu, zaista mi se sviđa ono što radi

Foto: PRESIDENT OF BELARUS/REUTERS

"Kažu da Trump voli da mu se laska. Ali ja ovo ne činim radim laskanja. Želim reći da mi se zaista sviđaju njegovi potezi u zadnje vrijeme", rekao je Lukašenko

Američki izaslanik John Coale, kojeg je predsjednik Donald Trump zadužio da pregovara o puštanju na slobodu političkih zatvorenika u Bjelorusiji, održao je u petak u Minsku razgovor s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, objavili su bjeloruski državni mediji. Na kratkoj video snimci objavljenoj na kanalu Lukašenkove administracije na Telegramu vidi se kako se oni pozdravljaju.

Lukašenko je Coaleu čestitao na prošlomjesečnom imenovanju za posebnog izaslanika.

"Vi ste trenutačno naš glavni dužnosnik za Bjelorusiju", rekao je Lukašenko. 

"Kažu da Trump voli da mu se laska. Ali ja ovo ne činim radim laskanja. Želim reći da mi se zaista sviđaju njegovi potezi u zadnje vrijeme", rekao je Lukašenko, kako je prenijela državna novinska agencija Belta.

"Imamo mnogo pitanja. Svijet se jako brzo mijenja i pojavljuju se novi problemi o kojima moramo razgovarati. A možda čak i riješiti neke od njih", dodao je. 

Trump je zatražio od Lukašenka da pusti na slobodu do 1400 ljudi koje je nazvao "taocima".

Coale je tijekom svojeg zadnjeg posjeta Bjelorusiji u rujnu uvjerio Lukašenka da pusti na slobodu 52 ljudi, od kojih su 40 bili politički zatvorenici, po organizaciji za ljudska prava Viasni. Jedna osoba vraćena je poslije u zatvor jer je odbila deportaciju. 

SAD je zauzvrat ukinuo sankcije bjeloruskoj državnoj zrakoplovnoj kompaniji.

