Obavijesti

News

Komentari 0
OSLOBODIO I SVEĆENIKE

Lukašenko je zbog sporazuma s Donaldom Trumpom pomilovao 31 ukrajinskog državljanina

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Lukašenko je zbog sporazuma s Donaldom Trumpom pomilovao 31 ukrajinskog državljanina
Foto: Alexander Zemlianichenko

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 31 ukrajinskog državljanina osuđenog za kaznena djela na teritoriju Bjelorusije, izvijestila je u subotu državna novinska agencija Belta

Taj je potez učinjen u skladu sa sporazumima postignutim između Lukašenka i američkog predsjednika Donalda Trumpa na zahtjev Ukrajine, citirala je agencija Lukašenkovu glasnogovornicu Nataliju Eismont.

- Žene i muškarci pritvoreni u Bjelorusiji i osuđeni na različite kazne zatvora od dvije do 11 godina vraćaju se u Ukrajinu. Izražavamo zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama i predsjedniku Donaldu Trumpu na njihovom plodonosnom radu na povratku ukrajinskih civila i vojnog osoblja iz Bjelorusije i Rusije - priopćio je ukrajinski Koordinacijski odbor za razmjenu zatvorenika.

Oslobođeni Ukrajinci primit će svu potrebnu liječničku pomoć i rehabilitaciju, naglasio je odbor.

KAKO OKONČATI RAT? Ukrajina će u Švicarskoj održati konzultacije sa SAD-om o miru

U četvrtak, Lukašenko je oslobodio dvojicu rimokatoličkih svećenika osuđenih za "ozbiljne zločine protiv države", nakon diplomatskih kontakata s Vatikanom, prenijela je Belta.

'KIJEV MORA NAPRAVITI USTUPKE' JD Vance: Plan za mir u Ukrajini mora sačuvati njen suverenitet
JD Vance: Plan za mir u Ukrajini mora sačuvati njen suverenitet

Lukašenko, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, oslobodio je nekoliko stotina zatvorenika od sredine 2024. godine dok nastoji popraviti odnose sa Zapadom nakon godina sankcija zbog kršenja ljudskih prava i podrške ruskom ratu u Ukrajini, podsjeća Reuters.

MIROVNI SPORAZUM Vladimir Putin oglasio se o američkom planu za Ukrajinu!
Vladimir Putin oglasio se o američkom planu za Ukrajinu!

Američki predsjednik Trump ovog je mjeseca imenovao posebnog izaslanika za Bjelorusiju i zadužio ga da pregovara o daljnjim oslobađanjima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...
DELANJE, RUDI, SNIJEG, SPORT...

FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...

U Grudama je na današnji dan 1955. godine rođen Milan Bandić. Zagrebom je vladao gotovo 20 godina, bio je kandidat za predsjednika, povremeni stanovnik Remetinca... Stalno je ponavljao 'idemo delati'. Kuhao je, pekao, igrao nogomet, stolni tenis, košarku... Kopao je kanale, čisto snijeg, uživao u trčanju. Preminuo je 28. veljače 2021. godine od srčanog udara. Prisjetite se njegovih legendarnih fotografija.
Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!
MALVERZACIJE U JANKOMIRU

Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!

Uskok vjeruje da je Rodić prao izvučeni novac preko nekretnina. Još neizgrađeni stanovi se prodaju za 8 tisuća eura po kvadratu. Poslovni partner iz Slovenije je u šoku, uložio je preko tri i pol milijuna eura
Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'
čim je ugledao...

Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'

Zamolio je publiku za oprez, zahvalio im na razumijevanju i dao znak bendu da krenu ispočetka s pjesmom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025