Luksuz za Bandića: Vozi se u Mercedesu od 800.000 kuna s klimatiziranim sjedalima...

Audi A6 u kojem se ranije Bandić vozio je, kako doznajemo, djelomično razbijen. Građani ga posljednjih tjedana viđaju u više nego dostojnoj zamjeni - pravoj 'zvijeri' od automobila

<p>Zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića posljednjih se tjedana može vidjeti kako se po gradu vozi u luksuznom Mercedesu GLE. U četvrtak je u tom autu došao na Trg bana Jelačića kako bi otvorio manifestaciju Plavi ceker.</p><p>Fotoreporteri su ga u snimili na istom mjestu u istom automobilu i prije mjesec dana, kada je, također na Trgu, otvarao Dane Slavonije.</p><p><br/> </p><p>Radi se o Mercedesu GLE 350 d 4MATIC, proizvedenom 2019. godine. Cijena novog automobila, bez dodatne opreme, iznosi 694.265 kuna. Ali automobil kojim se vozi Bandić ima i dodatnu opremu, što mu podiže cijenu na više od 800.000 kuna. Tu su klimatizirana električno pokretana sjedala presvučena kožom, kamera za vožnju unatrag, navigacija, spušteni ovjes, projiciranje loga Mercedesa na podlogu iz retrovizora, centralni zaslon 11,5", zatamnjena stakla, električno podizanje poklopca prtljažnika, umetci od hrasta. Auto ima dizelski motor obujma 2,9-litara koji razvija 272 konjske snage. Do 100 km/h ubrza za 6,6 sekundi, a može juriti 230 km/h.</p><p>Iz Grada Zagreba smo samo saznali da je riječ o zamjenskom vozilu jer je službeni Audi A6 na popravku. Gradonačelnik Bandić ovo vozilo koristi nešto duže od mjesec dana, a navodno je njegov A6 djelomično i razbijen.</p><p>Bandić je koristio zamjensko vozilo Mercedes i 2018. godine, a i nakon potresa ove godine. Nakon izbora ponovno je bio u A6, a sada ima zamjensku jurilicu.</p><h2>Kad mu treba zamjensko vozilo, uvijek se nađe neki luksuzni Mercedes</h2><p>Da se kratko ipak vratimo na Mercedes koji je vozio 2018., on je bio E klase, a iz tadašnjeg cjenika Mercedesa u Hrvatskoj vidjelo se da najjeftinija verzija stoji 375.000 kuna.</p><p>U skupocjenoj limuzini snimio ga je novinar N1 televizije i sliku tvitao na društvenim mrežama, primijetivši i to da Mercedes ima registarske oznake iz Daruvara. U luksuznom automobilu gradonačelnik Bandić stigao je u sjedište Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba kako bi uručio vatrogascu Tihomiru Kuneku Medalju Grada Zagreba zbog požrtvovnosti prilikom gašenja kuće u Petrovoj ulici.</p><p>Mnogi su Mikija tad napali na društvenim mrežama jer je Mercedes imao daruvarske registracijske tablice, a ne zagrebačke.</p><p>A onda je iz Grada stigao odgovor da to nije Bandićevo vozilo.</p><p>- Radi se o zamjenskom automobilu jer je gradonačelnikovo vozilo na redovitom servisu - pojasnili su tad.</p><p>Čini se da Zagrepčani mogu mirno spavati, jer kad gradonačelnik ostane bez svojeg službenog auta, uvijek mu se nađe dostojna i luksuzna zamjena koja ne ispada iz klase niže od luksuza i beskrajnog komfora.</p>