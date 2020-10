Bandić: U krizna vremena treba zapošljavati, a ne opuštati...

<p>Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je da Grad Zagreb zapošljava stotine mladih kako bi odradili vježbenički status. </p><p>Komentirajući veliki porast broja zaraženih, gradonačelnik je istaknuo da su mjere dostatne i kako o građanima ovisi hoće li ili neće doći do lockdowna. </p><p>Uz to, dotaknuo se i teme kritike oporbe koja optužuje premijera Andreja Plenkovića da je jučerašnje izglasavanje Bandićevog prijedloga o Bloku Kvatrić koji smatraju štetnim upravo njegova direktna odgovornost, piše <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a569555/Bandic-Zaposlili-smo-800-mladih-do-Nove-godine-na-godinu-dana.html?fbclid=IwAR05-Gy7RF24j8WtjvuBSK9CuiVVb3QHpDgrgLT1QUudf5pW3Aba9HglKbg" target="_blank">N1</a>.</p><p>- U kriznoj situaciji treba biti mudar i lider i donositi odluke - rekao je Milan Bandić.</p><p>Kako Zagreb u ovakvoj krizi zapošljava 150 ljudi, gradonačelnik objašnjava:</p><p>- 950 ne 150. Zaposlili smo 800 mladih do Nove godine na godinu dana da odrade vježbenički status. U krizna vremena treba zapošljavati, a ne otpuštati.</p>