Luksuzi poglavnikovih dvora: Iscijedio je proračun i ugradio kapelicu, salone, kupaonice...
NOVI EXPRESS Poglavnik je u svojoj vili očito htio imati samoodrživo domaćinstvo. Uz to, vila je imala vinograd, tenisko igralište koje je Pavelić odmah dao prekopati, a proširena je na primjer i jama za gnoj
Od 1941. pa do sredine 1943. godine vlada NDH utrošila je na gradnju novih te na popravak i pregrađivanje starih javnih zgrada 870 milijuna kuna ili oko 150 milijuna eura u današnjoj kupovnoj moći. Kad su započeli radovi na obnovi Poglavnikovih dvora, tečaj kune u odnosu na njemačku Reichsmarku bio je 20 kn za 1 RM. Od jeseni 1942., kad su radovi nastavljeni, primjenjivan je tečaj od 40, a od proljeća 1943. kad su završeni 60 kn za 1 RM. Po okvirnim procjenama koje se temelje na povijesnim tečajevima, inflaciji i pretvorbi valuta, 100.000 kuna iz 1942. godine imalo bi približnu kupovnu moć od oko današnjih 17.500 eura pa po toj računici možemo preračunavati i pojedinačne cifre brojnih investicija u gradnje, obnove, pregradnje i sl.