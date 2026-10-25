Lula i Bolsonaro uputili završne poruke uoči izbora u Brazilu

Brazilski predsjednik ​Luiz Inacio Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro u subotu su, uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, uputili završne poruke kojima nastoje mobilizirati svoje birače i pridobiti one neodlučne.

U prvom je krugu najviše glasova, oko 47 posto, dobio Bolsonaro, dok je Lula osvojio oko 45 posto. Zadnje ankete prognoziraju tijesnu utrku, Bolnonaro ima prendost od tek 1.3 posto.

Lula se natječe za drugi uzastopni, a ukupno četvrti mandat. Posljednji dan kampanje započeo je maršem duž plaže Copacabana u Riju de Janeiru, zajedno s tisućama svojih pristaša.

''Pobijedit ćemo zbog jednog jednostavnog razloga - ljudi žele promjene, ali pritom žele ići naprijed, ne nazad'', rekao je Lula u izjavi novinarima.

Aktualni predsjednik kasnije je predvodio marš u Sao Paulu, najvećem brazilskom gradu.

''Veoma je uzbudljivo vidjeti sve ove ljude ovdje. To je energija kakvu želimo u Brazilu. Brazil je naš'', poručila je jedna od Lulinih pristaša, 61-godišnja poduzetnica Gisele Passos.

Za 80-godišnjeg predsjednika i bivšeg sindikalnog lidera ovo je vrlo vjerojatno posljednja kampanja.

''On je jedan jedini. Prošao je nevjerojatan i mukotrpan put, zbog čega smo vrlo ponosni'', rekla je 62-godišnja umirovljenica Olga Leal.

Za to vrijeme, Bolsonaro se priključio motociklističkoj karavani u Belo Horizonteu, glavnom gradu savezne države Minas Gerais koja se pokazala ključnom na svim predsjedničkim izborima od povratka demokracije 1980-ih. Kandidat koji bi osvojio Minas Gerais, do sada je osvajao i mjesto predsjednika.

Bolsonaro je u toj saveznoj državi dobio pet postotnih bodova više od Lule u prvom krugu.

''Kucnuo je čas. Nekoliko je sati ostalo prije nego li odredimo budućnost naše nacije za idućih 30 ili 40 godina'', istaknuo je u video poruci sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara.

Kampanju je zaključio skupom u svojoj matičnoj saveznoj državi Rio de Janeiro, koju od 2019. godine predstavlja u Senatu. Njegov je otac osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja državnog udara nakon izbornog poraza od Lule da Silve 2022.godine.

U petak su se Lula i Bolsonaro sučelili u završnoj debati na nacionalnom televizijskom kanalu TV Globu, tijekom koje su raspravljali o troškovima života i izmjenjivali osobne napade.