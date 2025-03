Lumen iz Čakovca operirao premijera Plenkovića: 'Siguran sam da nije nešto opasno...'

Premijer Andrej Plenković operiran je u petak navečer u KBC-u Zagreb, gdje je proveo cijelu subotu. Neslužbeno doznajemo kako ga je operirao poznati doktor Vedran Velagić.

- Obavještavamo vas da je predsjednik Vlade u petak, u večernjim satima, u Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb liječen zbog povremenog poremećaja srčanog ritma benignog karaktera - rekao je glasnogovornik Vlade Marko Milić. Dodao je i kako je zahvat ranije planiran, te da je protekao u najboljem redu. Velagić, inače radi na Odjelu za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju srca čiji je voditelj prof. Davor Puljević. Velagić je iz Čakovca i neki liječnici koji ga od tamo znaju kažu da je uvijek bio lumen. Velagić je rođen 16. travnja 1981. godine, u istom je gradu završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Od 1999. do 2005. studirao je medicinu na Sveučilištu u Zagrebu te diplomira kao jedan od najboljih studenata u generaciji, a dio studija proveo je na međunarodnoj razmjeni u sveučilišnoj bolnici u Monterreyu, Meksiko. Dobitnik je nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u 2019 za područje medicinskih znanosti.

Prije hospitalizacije na Rebru, premijer je u petak sudjelovao na svečanom obilježavanju završetka radova na plinovodu Zlobin-Bosiljevo, a objavljena je informacija kako je Plenković već neko vrijeme ima problem s poremećajem srčanog ritma, odnosno, kako liječnici kažu, fibrilacijom atrija. Upravo to je razlog zašto su zagrebački kardiolozi učinili invazivni zahvat, točnije ablaciju fibrilacije atrija, odnosno izolaciju plućnih vena što smanjuje rizik od aritmija.

- Siguran sam da nije nešto opasno. Benigna aritmija je nešto što može čovjeku raditi poteškoće u smislu eto preskočilo mi je srce, osjetim da teže dišem, ali sam potpuno dobro - objašnjava nam jedan kardiolog. Dodaje i kako je fibrilacija atrija najčešća aritmija koja je najčešće benigna.

- Ona ne radi poteškoće osim što postoji mogućnost da si stvori tromb, pa se pije lijekovi. To ne skraćuje život, može samo manjiti kvalitetu života - kaže nam kardiolog. Objasnio nam je i kako je to zahvat koji se radi na zatvorenom prsnom košu. Sve, kaže nam, traje od dva do tri sata, a moguće su dvije metode - ili tzv. radiofrekventna kateterska ablacija (RFCA) ili krioablacija. Kod RFCA koristi se visokofrekventna izmjenična struja koja zagrijava tkivo, stvaraju se ožiljci na slojevima desne i lijeve plućne vene i postiže izolacija plućnih vena od lijevog atrija. U krioablaciji za izolaciju plućnih vena koristi se ispuhani kriobalon koji se uvodi u lijevi atrij, potom se napuše i postavlja na ušće plućnih vena. Pritom se koriste vrlo niske temperature koje smrzavaju tkivo. Balon se potom ispuhuje i uklanja kateter.

- Poslije zahvata takve vrste pacijent barem dva tjedna treba izbjegavati veće napore i putovanja - objasnio nam je kardiolog. Tomo Medved, jedan od najbližih Plenkovićevih suradnika, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja potvrdio nam je kako je razgovarao s premijerom Plenkovićem nakon operacije.

- Najvažnije da je taj zahvat uspješno proveden, da se on dobro oporavlja da će vjerojatno brzo ići doma - rekao nam je Medved. Također je dodao i kako prema procjeni liječnika, predsjednik Vlade bi bolnicu trebao napustiti u subotu, a oporavak tijekom vikenda nastaviti kod svoje kuće.