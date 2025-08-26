Lutnick: SAD bi mogao tražiti udio u obrambenim tvrtkama

Američki ministar trgovine Howard Lutnick rekao je u utorak da bi Sjedinjene Američke Države mogle zatražiti udio u kompanijama iz obrambenog sektora, podržavši tako napore predsjednika Donalda Trumpa da državi osigura udjele u američkim kompanijama s kojima država posluje.

Trenutno razmišljamo o tome, rekao je Lutnick za CNBC, pozivajući se na čelnike iz Pentagona i dodavši da se puno razgovora mora još održati o financiranju nabave streljiva.

"Velika se rasprava vodi o obrani. Lockheed Martin čak 97 posto prihoda ostvaruje od američke države. Može se reći da je ta kompanija grana američke vlade", dodao je Lutnick.

U ponedjeljak je Trump izjavio da želi izvršiti više državnih ulaganja u američke kompanije koje dobro posluju, dok protivnici njegove ideje upozoravaju da bi takva uloga države mogla ograničiti korporativne strategije kompanija i njihovu prilagodljivost tržištu, a postavljaju se i pitanja o utjecaju državnih ulaganja na potrošače.

Prošli tjedan Trumpov kabinet objavio je da država sada ima gotovo 10‑postotni udio u proizvođaču čipova Intelu. U lipnju je pak američka vlada intervenirala u transakciju u okviru koje je japanski Nipon Steel kupio američku kompaniju U.S. Steel, prisvojivši za državu ono što Trump naziva "zlatnim udjelom", koji Washingtonu daje pravo glasa u upravljanju kompanijom.

SAD je uzeo i udio u kompaniji za rijetke zemne metale MP Materials, dok će u američku državnu riznicu proizvođači čipova Nvidia i AMD, u okviru nedavnog dogovora s Trumpovom vladom, uplaćivati 15 posto prihoda od donedavno zabranjene prodaje naprednih čipova u Kini.

"Ako kompanija dođe vladi Sjedinjenih Američkih Država i kaže: 'Treba nam vaša pomoć, želimo sve promijeniti...', mislim da je na izvršnom direktoru i predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država da vide hoće li predsjednik poslušati i promijeniti pravila", rekao je Lutnick za SAD, pozivajući se na nedavni dogovor s Nvidijom.