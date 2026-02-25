Obavijesti

'DALJNJI RAST I SIGURNOST'

M.T. Abraham Grupa potpisala važan Memorandum u SAD-u

M.T. Abraham Grupa potpisala važan Memorandum u SAD-u
"Ovaj projekt predstavlja najznačajniji projekt opskrbe američkim ukapljenim prirodnim plinom Bosni i Hercegovini i regiji.", navodi se u priopćenju.

U utorak, 24. veljače, u Washingtonu, D.C., održan je Transatlantski samit o sigurnosti opskrbe plinom, u organizaciji predsjednika Nacionalnog vijeća za energetsku dominaciju i ministra unutarnjih poslova, Douga Burguma, te potpredsjednika Vijeća i ministra energetike, Chrisa Wrighta. 

Na samitu su Memorandum o razumijevanju potpisali predsjednik izraelske M.T. Abraham Grupe, Amir Gross Kabiri i predsjednik Atlantic-See LNG Tradea, Alexandros Exarchou, kojim se utvrđuje okvir za dugoročni ugovor o opskrbi ukapljenim prirodnim plinom (LNG). Ovim sporazumom osigurava se stabilna isporuka američkog ukapljenog prirodnog plina za Aluminij industriju, podružnicu M.T. Abraham Grupe i jednog od najvećih proizvođača aluminija u jugoistočnoj Europi.

"Potpisani Memorandum o razumijevanju postavlja temelje za 20-godišnji ugovor o opskrbi ukapljenim prirodnim plinom između M.T. Abraham Grupe i Atlantic-See LNG Tradea, koji će biti finaliziran i potpisan do kraja 2026. godine.", stoji u priopćenju...

Ukapljeni prirodni plin isporučivat će kompanija Venture Global Commodities, putem plinovoda Južne plinske interkonekcije, a koristit će se u planiranoj kombiniranoj plinsko-parnoj elektrani (CCGT) Aluminij industrije. Kombinirana plinsko-parna elektrana osigurat će stabilnu opskrbu električnom energijom za primarnu proizvodnju aluminija u Aluminijevoj talionici.

Spomenuta transakcija dio je strateških ciljeva predsjednika Donalda J. Trumpa usmjerenih na jačanje transatlantske suradnje u području sigurne i diversificirane opskrbe prirodnim plinom za Europu, uključujući povećane isporuke američkog ukapljenog prirodnog plina prema istočnoj Europi i zapadnom Balkanu.

Amir Gross Kabiri, predsjednik M.T. Abraham Grupe je poručio

 „Zahvalan sam na povjerenju koje je američka administracija ukazala M.T. Abraham Grupi odabravši nas za glavnog uvoznika američkog LNG-a u BiH. Time ćemo osigurati stabilnu opskrbu energijom u Hercegovini, što će podržati razvoj industrije, otvoriti nova radna mjesta i potaknuti gospodarstvo da ostvari svoj puni potencijal. Želim izraziti zahvalnost veleposlanici Kimberly Guilfoyle na njezinoj odlučnosti i predanosti u pripremi terena za daljnji razvoj energetskog sektora u regiji Balkana. Aktivna prisutnost Sjedinjenih Američkih Država u BiH potiče priljev novih investicija, čime se osiguravaju daljnji rast i sigurnost."

