MA, NEK TROŠI PENZIJE! Ovdje svi bruje o iščezlom poštaru: 'A zašto nas nije odveo na Tajland'

Gdje se nalazi? Je li s mirovinama pobjegao u Tajland pa tamo sad na plaži pije koktele? Je li sam ili je s nekom ženom? O svemu tome diskutiralo se jučer u Višićima, mjestu odmah na izlazu iz Čapljine u BiH. Glavna tema bio je mjesni poštar S. J. (31), za kojim, prema pisanju lokalnih medija, traga policija nakon što je njegova majka prijavila njegov nestanak. Prema pisanju portala Hercegovina.info, majka S. J. prijavila je policiji u Čapljini njegov nestanak u ponedjeljak oko 10.30 sati. Ispričala im je da je njezin sin u subotu navečer, 5. rujna, s prijateljima otišao u Mostar. U nedjelju, 6. rujna, oko 20.50 sati putem WhatsAppa posljednji put je kontaktirao majku. Nakon toga joj se više nije javljao na mobitel.

Portal dalje piše da je poštar nakon toga boravio u jednome mostarskom hotelu, a zatim otišao prema Sarajevu. Odatle je avionom otputovao u Tursku, a na avionskoj karti kao krajnje odredište bio je naveden Bangkok.

- S. J. je momak od tridesetak godina, uvijek miran i povučen. Znam mu cijelu obitelj. Obitelj je podrijetlom iz Rame. Imali su stan i kuću u Sarajevu, na Ilidži. Sve su to davnih godina prodali i djed mu se doselio ovamo u Čapljinu, napravio je kuću u Višićima, tu se oženio, ovdje mu je rođen pokojni otac, ovdje je rođen i on - kažu naši sugovornici iz Višića koji poznaju mladog poštara.

Dodaju da je njegov djed više od 15 godina radio u Keniji kao djelatnik Hidrogradnje.

- On je iz dobre obitelji. Ima dva brata i sestru. Što mu je bilo, nitko ne zna. Nije bio ni od alkohola, ni od droge. Miran momak, nikad nije radio nerede - govori nam jedan od susjeda S. J.

Od njega, ali i od još nekih ljudi koje smo sreli u obližnjem restoranu, doznajemo kako se govori, za što nema službene potvrde, da je mladi poštar uzeo 60-ak mirovina.

- Tako smo čuli na kavi u obližnjem ugostiteljskom objektu, eno tamo odmah uz poštanski ured. U nas su vam mirovine oko 600 konvertibilnih maraka (oko 300 eura, op. a.). Sve da je i uzeo toliko, to nije neki veliki iznos. Večer prije nego što je otišao, viđen je u Mostaru u hotelu, gdje je prespavao. Otišao je u Tajland. Čuli smo da nije sam, da je s njim i neka žena - dodaje drugi muškarac koji dok pije svoje piće.

- Čuo sam da se javio prijatelju porukom i poslao mu fotografije s plaže dok pije koktel. Otišao momak uživati, samo se bojim da će se kesa brzo isprazniti i da će naš poštar požaliti što je uradio - dobacuje muškarac za susjednim stolom.

Kažu kako je poštar dijelio mirovinu u nekoliko obližnjih mjesta i nikad nije imao problema.

- Imao je problema sa zdravljem, mislim nešto oko vida, liječio se u Hrvatskoj. Bio je povučen, možda i zbog toga. Vratit će se on brzo. Što mu je to trebalo? Imao je dobar posao, a ruku bih za njega u vatru stavio - govori poštarov susjed. U obližnjoj trgovini dobro raspoložene prodavačice komentiraju kako je "poštar otišao provesti se".

- Mogao je i mene povesti - uz smiješak dodaje jedna od njih.

Iz Hrvatske pošte Mostar za Hercegovina.info potvrdili su da su upoznati sa slučajem i da su pokrenuli interne provjere kako bi utvrdili sve okolnosti.

- Hrvatska pošta Mostar upoznata je s navedenim slučajem te su u tijeku interne provjere radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti. Budući da provjere još traju, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi pojedinosti o slučaju - naveli su za Hercegovina.info.

Poručili su da korisnici ne trebaju strahovati i da će sve mirovine uredno biti isplaćene.

- Hrvatska pošta Mostar poduzima sve potrebne aktivnosti radi zaštite interesa svojih korisnika i osiguravanja nesmetanoga kontinuiteta pružanja poštanskih usluga. Posebno naglašavamo da nema razloga za zabrinutost korisnika: kao i do sada, svi umirovljenici koji mirovine primaju putem Hrvatske pošte Mostar uredno će ih primiti - priopćili su.