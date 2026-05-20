GRAĐANI, PRIPAZITE!

Pošta upozorava na lažne poštare: Kucaju i traže novac!

Piše HINA,
Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Hrvatska pošta upozorila je u četvrtak na slučajeve lažnih poštara na području šireg centra Zagreba koji građanima dostavljaju pošiljke koje nisu naručili i pritom traže plaćanje pouzećem.

Nepoznate osobe lažno se predstavljaju kao poštari te na adrese korisnika dolaze s pošiljkama za koje traže novac prilikom uručenja, priopćila je Hrvatska pošta.

Građanima koji očekuju pošiljke s plaćanjem pouzećem savjetuju dodatni oprez i provjeru detalja dostave kako bi se zaštitili od mogućih prijevara.

Navode da je poštar Hrvatske pošte prepoznatljiv po službenoj uniformi s logotipom kompanije, da korisnici iznos mogu platiti gotovinom ili beskontaktno te da se primitak pošiljke potvrđuje digitalnim potpisom na uređaju koji poštar nosi sa sobom.

Upozorili su i da se na pošiljkama prevaranata ne nalazi službena adresnica Hrvatske pošte, nego obrazac dostupan u poštanskim uredima koji inače služi za predaju pošiljaka, a ne kao adresnica.

"Ključno je napomenuti da ako korisnici ne očekuju dostavu, obavezno trebaju provjeriti s ukućanima očekuju li pošiljku i od koga. Ako očekuju pošiljku, tada je potrebno provjeriti odgovara li iznos pouzeća onom iznosu koji je web trgovac na svojim stranicama označio kao vrijednost robe prilikom kupovine", priopćili su iz Hrvatske pošte.

Korisnicima koji su bili žrtve prijevare ili pokušaja prijevare savjetovali su da slučaj prijave policiji i kontakt centru Hrvatske pošte.

