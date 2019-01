'Ma, nije to ništa posebno, ali kaže sin da sam sada zvijezda'

Temperatura vode u Vuki bila je oko ništice. Led nije skroz čvrst, zato je kujica upala i nije mogla izaći. Nije imala čvrst oslonac. Pojasnio nam je to vukovarski vatrogasac Denis Kovačić (40) koji je oduševio naciju spašavanjem kujice koja je ostala zarobljena u hladnoj Vuki.

'Ja sam se javio da idem, jer znam sa životinjama'

Čim su zaprimili dojavu, odmah su krenuli s opremom koja je je predviđena baš za ovakve akcije spašavanja - iz hladnih i zaleđenih voda. Navodno Lea voli labudove pa se zaletjela do njih i - upala u rijeku.

- Ja sam se javio da legnem na poseban luft madrac, jer znam sa životinjama. Doma imam tri psa i tri mačke. Znao sam da se životinja može prepasti i ugristi od straha, pa sam znao kako treba postupiti - kazuje nam Denis.

[video: 1203782 / Hrabri vatrogasac Denis Kovačić koji je spasio kujicu iz ledene vode: ‘Nisam se bojao prići joj, bilo je dovoljno da je pogledam u oči i bilo mi je jasno sve’]

Malo po malo na madracu je došao do kujice Lee. Primio ju je iza vrata i izvukao na sigurno. No kako je ravnotežu bilo teže održavati, kujica je opet upala u Vuku. Denis ju je opet izvukao.

'Bilo bi mi žao da smo je spasili, a da ugine od pothlađivanja'

Vlasnik kujice je policajac Marinko Ivičić koji je i snimio akciju spašavanja.

- Iskreno, nismo se stigli ni rukovati, jer sam inzistirao da je odmah vodi kući i da je utopli. Nisam pitao ni za ime kujice. Bilo bi mi žao da smo je spasili, a da ugine od pothlađivanja - kaže nam Denis.

Foto: Marinko Ivičić

Nije samo dirnuo srca ljudi na internetu, nego i ono njemu najdraže - desetogodišnjeg sina Mateja.

'Nama su ovakva spašavanja normalna, a sin me zove i kaže da sam zvijezda'

- Navečer sam otišao na neku proslavu. Matej me nazvao i rekao da sam postao zvijezda. Da je čovjek objavio video i da je imao oko 300.000 pregleda. Odjednom su mi počele stizati čestitke - pojašnjava Denis iznenadnu slavu.

- Ma nama je to normalno. Mi prvo spašavamo ljude, životinje pa tek onda imovinu. Takvih spašavanja, i ljudi i životinja, ima dosta. Spašavamo pse, mačke, ptice, krave, konje. Ništa to nama nije posebno. Drago nam je kad spasimo bilo koji život, bio on ljudski ioi životinjski - iskren je Denis.

To zna i njegova supruga Renata. U nedjelju, kad je razgovarao s nama, imao je slobodan dan. A u ponedjeljak će opet u smjenu na dežurstvo, ako nekomu zatreba pomoć, da im - pomognu.