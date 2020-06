Maas apelirao građanima da budu oprezni i odgovorni kad putuju u inozemstvo

Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas rekao je da će članice EU-a u sljedećem razdoblju razmjenjivati podatke i da će "po potrebi reagirati"

<p>Njemački ministar vanjskih poslova <strong>Heiko Maas</strong> je s kolegama iz zemalja Europske unije koje slove kao potencijalni turistički ciljevi za njemačke građane, dogovorio standarde mjera za zaštitu širenja korona virusa tijekom ljetne sezone, priopćeno je u četvrtak u Berlinu.</p><p>- Tijekom video konferencije je bilo riječi o minimalnim standardima pri zaštiti od zaraze. Zemlje članica EU-a imaju svoje mjere koje smo usporedili i koje držimo primjerenima i efektivnima i na koje se možemo osloniti - rekao je njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas nakon video sastanka s kolegama iz dvanaest zemalja EU-a među kojima je i Hrvatska.</p><p>On je rekao da će članice EU-a u sljedećem razdoblju razmjenjivati podatke i da će "po potrebi reagirati".</p><p>Maas je apelirao na sve one koji se ovog ljeta spremaju na odmor da to čine "odgovorno" i "oprezno".</p><p>- Mi želimo ponovno otvoriti granice u Europi ali istodobno moramo virusu postaviti granice - rekao je Maas.</p><p>Njemački ministar vanjskih poslova je naglasio kako se, unatoč upozorenju da se ne putuje u zemlje izvan Europske unije, koje je produljeno do kraja kolovoza, s nekim zemljama vode intenzivni razgovori o eventualnom promjenu odnosa službene Njemačke.</p><p>Među te zemlje spada i Turska koja je jedan od glavnih turističkih ciljeva njemačkih turista.</p>