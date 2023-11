Maca je u Istri upala u dimnjak dubok 12 metara: Pomozite nam

Maca u Istri je pala u dimnjak dubine 12 metara, javlja Regional Express. Čitatelj koji je poslao informacije i fotografije moli za pomoć u Puli.

'Otvor je širine 50 cm x 17 cm. Slučajno je ušla u jednu zgradu dok su bila otvorena vrata i došla do krova. Kamera dimnjačara je pokazala da ima još jedan otvor odnosno spust desno, ali nema izlaza. Zabetoniran je najvjerojatnije. Zgrada je stara oko 70 godina i arhitektica je rekla da se na skicama ne vidi dimnjak', objasnio je čitatelj pa dodao:

Foto: Regional Express/Facebook

'Probali smo s plahtom i jutom do dolje, ali maca je zablokirana od strana i to je jako visoko bez nagiba za nju. Moramo ju podići u kavez i pustiti van zgrade inače opet ostaje na krovu tako da ta opcija ne radi. Probali smo sa tzv. davilicom i špagom, ali je špaga previše mekana. Trebalo bi nam nešto čvršće. Ako nam netko može izraditi teleskopski štap, drvene šipke i mrežu kako bi došli do nje i zatvorili i podigli je, bili bi vrlo zahvalni. Tko god može ili želi pomoći može se javiti na WhatsApp 092 395 2686 ili 098 770 993. Svaka pomoć ili ideja je dobrodošla. Prostor je jako uzak i nema puno manevra. Lokacija je centar grada i tko se javi za pomoć, sve se dogovorimo. Hvala unaprijed.'

Foto: Regional Express/Facebook