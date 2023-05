Macan o 2 godine Tomaševića: 'Ljudi vide nepokošenu travu, ali ne milijune povučene iz EU'

Dvije godine mandata Tomislava Tomaševića komentirao je za RTL Krešimir Macan.

- To je problem kad su očekivanja veća, pa ih ne ispuni. Bila je euforija i kasnije se tim očekivanjima nije upravljalo. I sad se očekuje puno više. Za neke je stvari Bandić postavio kriterije, recimo - da Grad mora biti komunalno sređen. To je i košnja. Jedino o čemu ljudi pričaju je li pokošen pseći park. A onda kažu: 'Yes!' - rekao je.

Tada bi Grad reagirali na bilo kakve prigovore.

- Ali to je podiglo očekivanja. I jedan od razloga zašto je Bandić dobivao izbore bio je taj što je Grad komunalno funkcionirao. Sve što oni rade je za pozdraviti, ali očito se ne prati to kampanjom, informacijama. Treba unaprijed reći zašto se ne kosi, ako je problem s kišama - to treba reći, ako nema ljudi i to treba reći. Ako treba kupiti vrećice sa strane, onda treba reći Zagrepčaninu - kupi! Ljudi ne vide da je štednjom u proračunu spasio Grad od bankrota i to zato što im to nije objasnio. Oni to ne razumiju jer, srećom, sami nisu bili u bankrotu. Kad on spasi nešto što se nije dogodilo, nema bodova. Ali svi vide da nije odnošena plastika. Ljudi iz nje izdvajaju boce, pa onda plastika leti po kvartu. Sad se smeće odvozi, ali problem je plastike jer je više nje nego ikad, recikliramo - dodaje.

Upitan je i smatra li da stari Bandićevi kadrovi opstruiraju.

- Svi prosvjedi jako su dobro organiziraju, stižu poruke i uživaju kaki ih grilaju. Problem je kad si gradonačelnik došao u poziciju da moraš nešto promijeniti, a cijelo vrijeme imaš ekipu koja ništa ne radi i samo gleda kako će ga roštiljati. I oni to rade. To je greška i on mora opet dobiti građane na svoju stranu, ali mora reći što radi. I danas čitam objavu na Facebooku, mora to raditi svaki dan. Ljudi to ne vide - smatra Macan.

Rekao je i kako smatra da nije bilo moguće učiniti više u dvije godine.

- Ne, s opstrukcijom i praznom blagajnom. Spasila ga je inflacija, to što su narasli prihodi pa je izvukao Grad iz bankrota pa mu se može dići rejting. Očito upravlja dobro financijama i ne troši gdje ne bi trebalo. Ali očito ne troši tamo gdje bi trebalo i tom u građani zamjeraju - govori.

Upitan je i je li stigao trenutak da se prestane opravdavati onome što je bilo prije, ostavštinom Bandića.

- Ja kad bih kao politički savjetnik savjetovao uvijek bih govorio da su sve bili krivi prethodnici. To je Sanader radio savršeno godinama. Vučić je 12 godina od izbora govorio da je za sve kriva opozicija. Na tome se uvijek može jahati, ali treba istovremeno reći i 'ja vam nudim ovo, nove vrtiće...'. Ono što obećaje nastoji ispuniti. Ukinuo je mjeru roditelj odgajatelj, stvorit će mjesta u vrtićima. Škole su odlično obnovljene nakon potresa , povukli su novce iz fonda, ali to je to. Ljudi vide nepokošenu travu i neodvezeno smeće, ali ne vide milijune koji su došli iz EU fondova - rekao je.

Upitan je imaju li loš PR?

- Između ostalog… Ne razumiju da ako ne žele raditi s medijima, kao što je Bandić kupovao naklonost medija, da onda mora motivirati svoje. Onda si stalno u kampanjskom modu, koristiš društvene mreže, koristiš reklame. Ja jako malo vidim njihovih reklama da mi dođu na društvene mreže. Treba pozivati ljude na akciju, učit ih, organizirati... - govori.

Rekao je i kako "Zagreb nikad neće birati HDZ, SDP je manji partner".

Uputio im je i savjet.

- Oni moraju raditi, nema za sad jasnih izazivača i ako druge dvije godine ubace u petu brzinu i realizirano obećano, i ako poslože male komunalne akcije da grad izgleda čisto i ako daju narodu da se zabavi… Ne zaboravimo da nje bilo Adventa jer nisu htjeli raditi s kumekima. Ljudima treba dati zabave i života - govori.

Ukida se prirez, mora birati napraviti financijsku ili političku štetu?

- Neće ljudi to ni primijetiti, dići će veću stopu poreza jer mora. Ljudi oko i financija neće to primijetiti - rekao je.

Komentirao je i svađe premijera i predsjednika.

- Predlažem da ih svi skupa medijski bojkotiramo, da vi mediji više ne izvještavate, a da mi ne komentiramo pa da vidimo koliko će trajati. - zaključio je.