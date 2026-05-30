Obavijesti

News

Komentari 1
'TRAGIKOMIČNO JE'

Mačkić o Vladinom paketu: 'Ovo nije antiinflacijski plan, nego akcija spašavanja proračuna...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Mačkić o Vladinom paketu: 'Ovo nije antiinflacijski plan, nego akcija spašavanja proračuna...'
Opatija: CROMA Kongres menadžera 2025 | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Posebni savjetnik predsjednika RH za ekonomiju poručio je da bi Vladine mjere mogle imati i kontraefekt te dodatno pogurati cijene, upozorivši na moguće prebacivanje troškova na građane i turiste

Posebni savjetnik predsjednika RH za ekonomiju Velibor Mačkić oštro je u subotu komentirao Vladin antiinflacijski paket, ustvrdivši da je zapravo riječ o "akciji spašavanja proračuna", a da je "tragikomično" to što bi mjere mogle polučiti i kontraefekt, to jest povećati inflaciju. "Ovo nije antiinflacijski paket. Ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna. Ovo je, rekao bih, kombinacija panike i naravno onog dobrog starog upravljanja dojmom", izjavio je Mačkić na marginama HNB-ove 32. međunarodne ekonomske konferencije u Dubrovniku. Naime, Vlada je paket mjera predstavila na sjednici u četvrtak, a porezne mjere, koje će stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine, uključuju oporezivanje prekomjernih bruto marži, izmjene oporezivanja paušalnog obrta te paušala koji plaćaju pružatelji usluga kratkoročnog najma, kao i ukidanje oporezivanja mirovina.

'PLAŠE GRAĐANE' HDZ Šibenik prozvao Možemo! i SDP: 'Na Dan državnosti je neprimjereno pričati o inflaciji'
HDZ Šibenik prozvao Možemo! i SDP: 'Na Dan državnosti je neprimjereno pričati o inflaciji'

Mačkić je rekao da se na prvoj godini fakulteta uči da promjena politike vodi i promjeni ponašanja, stoga smatra i da će najavljeno povećanje poreza paušalnim obrtnicima i iznajmljivačima dovesti do toga da će ih dio to "prevaliti" u više cijene. 

"Ako će se to napraviti, a vi to nazovete antiinflacijskim paketom, onda ću se sjetiti jednog preminulog nogometnog trenera i reći da ako to smanji inflaciju, ja ću pojesti svoju diplomu. To je doslovno tragikomično", poručio je Mačkić.

Upitan o očekivanjima daljnjeg kretanja inflacije, Mačkić je rekao da postoje i naznake da će "lagano usporavati", no i kazao "da ovo igranje", koje zaista nije usmjereno na njeno snižavanje, zapravo može izazvati i kontraefekt. "To je ta tragikomičnost", ocijenio je.

HRANA I USLUGE Vujčić najavio pad inflacije: 'U svibnju usporava rast cijena'
Vujčić najavio pad inflacije: 'U svibnju usporava rast cijena'

Složio se s novinarkom da potencijalni kontraefekt predstavlja povećanje godišnjeg paušala na dio kreveta u turizmu, a koje je najavljeno i nakon apela Vlade da se marže u turizmu trebaju sniziti od 10 do 20 posto. 

Prema Mačkićevim riječima, struktura hrvatske turističke ponude nije oslonjena na velike hotelske kuće već je "zimmer frei", pa tako u onim segmentima gdje će doći do rasta paušala za očekivati je da će se konačna cijena "preliti" na domaće i strane turiste.

'GRAĐANI PLAĆAJU INFLACIJU' Oporba u Šibeniku: 'Hrvatska treba prehrambenu suverenost'
Oporba u Šibeniku: 'Hrvatska treba prehrambenu suverenost'

No, s druge strane, Mačkić smatra da ove godine hrvatskom turizmu u prilog idu necjenovni efekti konkurentnosti, s obzirom na ratne sukobe svijetu i geopolitičke nestabilnosti, pa bi tako sigurnost i blizina glavnih emitivnih tržišta trebali dovesti do toga da velik dio turista opet dođe u Hrvatsku. Drugo je, pak, pitanje koliko će oni trošiti, napomenuo je.

Istaknuo je i da je Hrvatska zapravo među "top 5" zemalja svijeta prema udjelu turizma u BDP-u, a društvo su joj Fidži, Makao, Aruba i Bahami. Turizam je najvažnija gospodarska grana hrvatskog gospodarstva, stoga treba biti oprezan kako se postavlja prema njemu, zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ovo su rezultati Eurojackpota
EVO GDJE IDU DOBICI

Ovo su rezultati Eurojackpota

Najveći večerašnji dobitak ostvaren je u kategoriji 5+1, gdje je jedan sretni igrač osvojio 1.833.740,50 eura. U kategoriji pet pogođenih brojeva zabilježeno je šest dobitnika, a svakome pripada po 172.357,40 eura.
Vojni medicinski tim spasio je dječaka koji se gušio na Jarunu: 'Nisam ni trenutka razmišljala'
IZVANREDNA SITUACIJA

Vojni medicinski tim spasio je dječaka koji se gušio na Jarunu: 'Nisam ni trenutka razmišljala'

Brzom reakcijom vojnih liječnika i medicinske sestre dijete predškolske dobi izvučeno je iz životne opasnosti tijekom priprema za događaj na Jarunu, objavilo je Ministarstvo obrane.
Objavili prvu fotku Pavleka nakon bijega. Odvjetnici: 'Neće se vratiti, boji se za svoj život'
KAZAHSTANSKI ODVJETNICI

Objavili prvu fotku Pavleka nakon bijega. Odvjetnici: 'Neće se vratiti, boji se za svoj život'

Svako uhićenje je stresno, ali hrabro to podnosi i dobrog je fizičkog zdravlja. Pokušavamo mu omogućiti kontakt s obitelji jer mu je njihova podrška iznimno važna, rekao je Pavlekov odvjetnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026