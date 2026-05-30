Oporba u Šibeniku: 'Hrvatska treba prehrambenu suverenost'

Piše HINA,
Šibenik: Kampanje SDP-a i Možemo "Plenkovićeva inflacija" | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U kampanji 'Stopama Plenkovićeve inflacije' poručili su da se država previše oslanja na uvoz i da Vlada ne rješava uzroke rasta cijena

Čelnici SDP-a i Možemo u sklopu kampanje "Stopama Plenkovićeve inflacije" u subotu su bili u Šibeniku te poručili da Hrvatska, osim državne i teritorijalne suverenosti, treba i prehrambenu i energetsku suverenost koje, kako ističu, pod vlašću HDZ-a ima sve manje. "Umjesto suočavanja sa strukturnim problemima hrvatskog gospodarstva - ovisnosti o uvozu hrane, energetskom ne-samodostatnosti i rekordnim profitima velikih kompanija- Vlada pokušava spašavati državni proračun preko leđa građana koji već godinama plaćaju cijenu inflacije", ustvrdio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončič te naglasio da aktualni paket antiinflacijskih mjera ne rješava uzroke inflacije.

Rekao je i da su Plenković i HDZ trgovačkim lancima, bankama i telekomima omogućili da iz Hrvatske godinama izvlače rekordne profite bez ozbiljnog oporezivanja, dok se istodobno urušava domaća proizvodnja, posebno proizvodnja hrane.

Osim toga, dodao je, Hrvatska ni danas nije energetski samodostatna, a kao primjer propuštenih prilika naveo je činjenicu da Slovenija proizvodi dvostruko više solarne energije od Hrvatske te ocijenio da je Vlada pogodovala velikim investitorima umjesto da građanima omogući masovno ulaganje u solarne elektrane i toplinske pumpe.

„Njega zanima deset posto najbogatijih koji kontroliraju devedeset posto hrvatskog nacionalnog bogatstva. Mene zanima da većina građana Republike Hrvatske živi normalno i dostojanstveno od svoje plaće i mirovine“, rekao je Hajdaš Dončić.

Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić čestitala je građanima Dan državnosti i istaknula da je Hrvatska u tri i pol desetljeća ostvarila bitne ciljeve državne suverenosti i završila proces integracija u EU, ali da osim teritorijalne suverenosti Hrvatska treba i prehrambenu i energetsku suverenost "koje pod vlašću HDZ-a imamo sve manje".

"Nakon 36 godina ostaje otvoreno pitanje pripada li država jednako svim njezinim građanima ili samo nekima. Moramo se zapitati je li ovo zemlja u kojoj deset posto najbogatijih drži devedeset posto bogatstva. Građani nisu željeli takvu Hrvatsku", ustvrdila je Benčić.

Rekla je i da je HDZ godinama odbijao upravo one mjere koje, kaže, sada predstavlja kao vlastite – porez na ekstraprofit, zamrzavanje administrativnih cijena i ukidanje poreza na mirovine.

Saborski zastupnik Možemo Damir Bakić naglasio je da oko 60 posto umirovljenika ima toliko niske mirovine da uopće ne plaća porez na dohodak "pa od ove mjere neće imati nikakve koristi". 

Posebno problematičnim smatra činjenicu da je Vlada zamrznula socijalne naknade, dok istodobno diljem Hrvatske rastu cijene komunalnih i javnih usluga. „To je novi udar upravo na najranjivije skupine građana“, upozorio je.

