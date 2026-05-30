'PLAŠE GRAĐANE'

HDZ Šibenik prozvao Možemo! i SDP: 'Na Dan državnosti je neprimjereno pričati o inflaciji'

Piše HINA,
Šibenik: Sve?ano otvorenje spomen-sobe poginulim braniteljima | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Šibensko-kninski župan Paško Rakić poručio je da oporba svojim kampanjskim aktivnostima na Dan državnosti stvara podjele, dok HDZ smatra da bi se taj dan trebao obilježiti u znaku zajedništva

Iz šibenskog HDZ-a u subotu su oštro reagirali na kampanju SDP-a i Možemo "Stopama Plenkovićeve inflacije" te ocijenili neprimjerenim da na Dan državnosti održavaju političke aktivnosti i "neargumentirano plaše građane temom inflacije". Šibensko-kninski župan i predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Paško Rakić ustvrdio je da oporba na Dan državnosti "potiče podjele i negativne osjećaje". "Danas, na dan koji simbolizira temelj naše slobode i državnosti podsjećamo oporbu SDP i Možemo, a posebno u ovom trenutku kada ih tresu korupcijske afere u vlastitim redovima, da su opet pogriješili jer su, umjesto zajedništva, ponosa i sloge, i na današnji dan odlučili u Šibeniku dodatno poticati na podjele i izazivanje negativnih osjećaja", kazao je Rakić.

SDP i Možemo, kako je rekao, to čine uvijek s istim ciljem - prikupljanja ponekog političkog boda ili zbog očaja što Vlada RH ulaže silne i pravovremene napore u provedbi dosljedne i socijalno pravedne antiinflacijske politike.

"Neargumentirano plašenje građana Šibenika, koji je kao i Šibensko- kninska županija podnio značajan teret ratnih zbivanja i koja su ovjekovječena jučer otvaranjem Spomen sobe na Baldekinu, osuđujemo jer je isto paušalno i zato danas reagiramo“, naveo je Rakić.

Šibenski HDZ je konferenciju za novinare održao na istom mjestu gdje su nešto ranije bili članovi SDP-a i Možemo, a predsjednik Gradskog vijeća Dragan Zlatović rekao je da bi na današnji dan svi trebali biti koncentrirani na Dan Državnosti.

"Smatramo da je neprimjereno i bezosjećajno na današnji dan organizirati bilo kakve političke aktivnosti i skupove, a posebno na način da se pritom omalovažavaju drugi. Danas bismo svi trebali biti koncentrirani na Dan državnosti, sjećati se žrtava koje su dane za ovu državu, biti sa svojim obiteljima i slaviti ovaj dan", rekao je Zlatović.

Svim građanima čestitao je Dan državnosti i poželio da se "raduju Hrvatskoj kakva jest i kakva će biti".

