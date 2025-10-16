Mačku na Žumberku ugrizao poskok: 'Nije bilo seruma, živa je. I veterinarke su bile u šoku'

Moju crnu micu je na Žumberku ugrizao poskok. Gospođa mačka odlučila je uloviti zmiju i dati je mladima da se igraju. Sestra ju je vidjela kako dolazi uz kuću i lagano šepa. U prvi tren pomislila je da je uganuće zgloba, ali je onda primijetila da se mačići igraju s poskokom, počinje priču naša čitateljica čiju je mačku u srijedu ugrizao poskok.

Odmah je nazvala Veterinarsku stanicu u Jastrebarskom, mačku stavila u transporter i hitno krenula ravno u ambulantu. A kad je veterinarkama rekla što se dogodilo, one u početku nisu vjerovale da je riječ o ugrizu zmije.

- Veterinarke nisu bile pripremljene za taj hitan slučaj. Rekla bih da u početku nisu ni vjerovale da se radi o ugrizu zmije, a kad su shvatile da se sestra razumije u zmije i da ih je fotkala, tad su krenule s pozivima prema svim poznatim ambulantama u Zagrebu i u traženje seruma. Serum, naravno, nitko nije imao, uključujući Veterinarski fakultet - govori nam.

Na kraju su maci dale antibiotik i infuziju.

- Nasreću, mačka očito ima devet života. Samo joj je dodatno natekla druga prednja šapa jer je infuzija bila dana mimo vene. Na vlastitu inicijativu dale smo joj homeopatski lijek Lachesis, tri doze u razmaku od po 15 minuta, i to u potenciji 30C, jer 200C nismo imale pri ruci - dodaje. Na opće iznenađenje, maca je preživjela noć i već sljedeći dan ponašala se kao da se ništa nije dogodilo.

- Veterinarke se nisu mogle načuditi kad je sestra došla po drugu dozu antibiotika. Mačka ne samo da je bila živa nego joj šapa više nije bila natečena. Ponaša se potpuno normalno - zaključuje vlasnica.

Poskoci u Zagvozdu, lovci odgodili lov

Poskoci se ovih dana viđaju i u drugim dijelovima zemlje. Prije nekoliko dana grupa lovaca iz Zagvozda naišla je na njih tijekom redovnog izlaska na teren. Jedan od poskoka bio je čak na drvetu, spreman za skok na plijen.

Zbog velikog broja zmija i potencijalne opasnosti za lovce i pse lov su morali prekinuti, rekao nam je iskusni lovac Ivica Buljubašić.

- Nije prvi put da ih viđamo na tom području. Zadnji put nabrojili smo čak devet poskoka, a ovaj put malo manje, ali jednako opasnih. Neki su bili dugi i do 80 centimetara, puni otrova i spremni za napad - rekao je Buljubašić.

Stručnjak: 'Nema najezde poskoka'

Kontaktirali smo ravnatelja Zoološkog vrta Zagreb, Ivana Cizelja, koji je ujedno stručnjak za gmazove. On uvjerava kako nema potrebe za brigom.

- Poskok je vrsta zmije koja katkad hibernira u skupinama, u pogodnim zaklonima poput špilja, rupa ili udubljenja u tlu. Ujesen se znaju okupljati oko takvih mjesta i tražiti posljednje zrake sunca. Zbog niže vegetacije lakše ih je uočiti - objašnjava Cizelj. Dodaje i da je riječ o odraslim jedinkama, kojima treba četiri-pet godina da dosegnu svoju veličinu, što znači da su prisutne na istom području godinama.

- Ne možemo govoriti o najezdi. Da bi se zmije značajno razmnožile, potrebno je barem deset godina da se izlegu dvije-tri nove generacije - zaključuje Cizelj.