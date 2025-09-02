Obavijesti

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)

Petak, kraj kolovoza, trebao je to biti još jedan ljetni dan za ukrajinsku obitelj na odmoru u Hrvatskoj uz sunce, more i dječju igru. Odmarali su se na šljunčanoj plaži u hvarskoj uvali Dubovica, koja se nalazi samo osam kilometara od grada Hvara. No tek nekoliko minuta bilo je potrebno da se ta idila pretvori u pravu noćnu moru. Njihovu kćer (5) ugrizla je zmija. I to ne bilo kakva nego otrovni poskok.

- Djevojčica se tijekom ručka s prijateljima igrala u blizini kafića, nekoliko metara od nas. Odjednom je dotrčala i rekla da ju je ugrizla zmija, nismo mogli vjerovati - prepričava nam u šoku Marta (31) dok sa svojim djetetom i dalje leži u KBC-u Split na liječenju. Majka ističe i kako je djetetu odmah pozlilo, da je počelo povraćati i gubiti svijest, a noga, na mjestu ugriza, potpuno je poplavila.

- Vlasnik kafića odmah je pozvao Hitnu pomoć. Da bi ubrzao stvari, odvezao nas je do ceste svojim automobilom. Na putu do grada prešli smo u vozilo Hitne pomoći, kojim su nas odvezli do helikoptera pa dalje njime u splitsku bolnicu. Tijekom vožnje dijete je stalno gubilo svijest i povraćalo, bilo je užasno gledati - govori majka dodajući da su za manje od sat vremena bili u Splitu.

- Noga je na mjestu ugriza postupno poplavjela. U bolnici su potvrdili da je riječ o poskoku. Nakon dolaska u bolnicu dobili smo protuotrov i upozorili su nas na moguće komplikacije s nogom.

Nakon protuotrova dijete se osjećalo bolje, ali noga je bila otečena. Kći je bila na intenzivnoj njezi - govori majka.

Liječnici su davali sve od sebe da uspiju spasiti nogu maloj Ukrajinki, a majka ističe kako je sve bilo vrlo iscrpno.

- Rekli su nam kako postoji ozbiljna opasnost od gubitka noge. Sljedećeg jutra liječnici su me pozvali i rekli da je potrebna hitna operacija - govori majka, koja priznaje da joj je bilo teško potpisati papire da joj dijete vode na takvu operaciju. Nakon operacije, koja je uspješno prošla, dijete su premjestili na kirurški odjel. U bolnici je i dalje, svakodnevno prolazi bolna previjanja, a jučer je podvrgnuta i drugoj operaciji zatvaranja rana.

Spasili joj život

- Teško mi je i gledati je. Noge su joj pune šavova, još prima infuzije i antibiotike. Ali liječnici su čudo napravili. Spasili su joj život, ali i nogu. Zahvalna sam im beskrajno - govori majka.

Djevojčica i njezina obitelj u Hrvatsku su stigli kao turisti, nisu imali status izbjeglica u trenutku nesreće. No nakon incidenta zatražili su azil i zahtjev je usvojen. Trenutno imaju hrvatsko zdravstveno osiguranje i potrebne dokumente. Troškovi liječenja, kako neslužbeno doznajemo, već su premašili 3000 eura, a ostaje nejasno hoće li ih pokriti Ministarstvo zdravstva ili će ih ipak snositi obitelj.

- Imamo sve što treba. Oporavak prolazi dobro. Liječnici su napravili čudo, samo se nadam da će sve što prije završiti. Imaju i sobu za igru, tamo smo se igrali kad se osjećala dobro. Doktori su joj dali i igračke, poslije sam ja donijela svoje - govori majka, koja priznaje da joj je ovo najlošije ljetovanje do sada.

Nekoliko ugriza zmija

Nije ovo jedini ugriz poskoka ove godine. Nedavno smo, podsjetimo, izvještavali o tome kako su u samo nekoliko dana bila tri ugriza ove otrovne zmije u Istri. Pulski liječnici su prvo spašavali sedmogodišnje dijete, koje su morali staviti na respirator i koje su nakon nekoliko sati helikopterom prevezli u riječku bolnicu na nastavak liječenja. Koliko je situacija bila ozbiljna govori činjenica da su mu počeli otkazivati organi. Par dana nakon tog slučaja dva pacijenata stigla su u Opću bolnicu Pula u razmaku od nekoliko sati.

Obojica su, kako je rečeno, imali znakove ugriza. Ali za razliku od spomenutog djeteta, koje je serum primilo 7-8 sati nakon ugriza poskoka za stopalo i koje je bilo životno ugroženo, dva muškarca koja su se 19. i 20. kolovoza javila u bolnicu za pomoć, otpuštena su, nasreću, na kućnu njegu. Stručnjaci poručuju kako poskoci najčešće obitavaju na osunčanim stjenovitim područjima, u travi, ispod kamenja i uz suhozide. Nisu agresivne zmije, no ako se osjete ugroženo, reagiraju brzo i obrambeno. U slučaju ugriza najvažnije je ostati pribran, imobilizirati ud i odmah pozvati Hitnu. Strah od zmija je velik, ali biolozi smiruju, od 15 vrsta koje žive u Hrvatskoj otrovne su samo tri: poskok, riđovka i planinski žutokrug.

Čak 12 zmija zakonom je zaštićeno jer su korisne i nisu opasne za ljude. Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo Istre kazao je ranije kako je poskok najotrovnija europska zmija.

'Suhi' ugriz

- Oko 20-30 posto ugriza poskoka bude tzv. suhi ugriz, bez otrova. Moguće je da samo ugrize i da ne ubrizga otrov u ranu, ali svejedno treba pratiti stanje i javiti se u najbližu bolnicu. Sva mjesta na kojima su do sada bili ugrizi uobičajena su staništa poskoka. Ovo je doba godine u kojem su oni aktivni. Vrlo su plahi i do ugriza dolazi ili kad ih prestrašimo ili kad se osjećaju ugroženo. Nije napadački raspoložen. Kad se osoba kreće u njegovu staništu, kamenjaru, kršu, ali i šumi, treba pripaziti, raditi buku ili vibracije pa se poskok sam udalji - kazao je stručnjak Landeka.

