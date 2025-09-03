Obavijesti

DJEVOJČICA SE OPORAVLJA

Ukrajinka (5) izašla iz bolnice nakon ugriza poskoka: 'Podigla sam kredit da platim liječenje'

Piše Luka Safundžić,
Ukrajinka (5) izašla iz bolnice nakon ugriza poskoka: 'Podigla sam kredit da platim liječenje'
Djevojčici je prijetio gubitak noge, ali je spašena. Trošak liječenja je bio gotovo 4000 eura

Podigla sam kredit i platila trošak liječenja svoje kćeri u Splitu, rekla je za 24sata Marta, majka ukrajinske djevojčice (5), koju je prije nekoliko dana na Hvaru ugrizao poskok. Kako je majka potvrdila, djevojčica je u dobrom zdravstvenom stanju i izašli su iz splitske bolnice.

- Ostat ćemo još u Hrvatskoj, kći mora doći u bolnicu na previjanje rane - kaže nam majka.

Podsjetimo, djevojčicu je na šljunčanoj plaži u hvarskoj uvali Dubovica, koja se nalazi nekoliko kilometara od Grada Hvara, tijekom igre ugrizao poskok.

- Odjednom je dotrčala i rekla da ju je ugrizla zmija, nismo mogli vjerovati. Vlasnik kafića odmah je pozvao Hitnu pomoć. Da bi ubrzao stvari, odvezao nas je do ceste svojim automobilom. Na putu do grada prešli smo u vozilo Hitne pomoći, kojim su nas odvezli do helikoptera, pa s njim u splitsku bolnicu. Tijekom vožnje dijete je stalno gubilo svijest i povraćalo, bilo je užasno gledati - ispričala je ranije majka.

Dodala je kako je za manje od sat vremena od incidenta bila u Splitu u bolnici.

- Noga je na mjestu ugriza postupno poplavjela. U bolnici su potvrdili da je riječ o poskoku. Nakon dolaska u bolnicu dobili smo protuotrov i upozorili su nas na moguće komplikacije s nogom. Nakon protuotrova dijete se osjećalo bolje, ali noga je bila otečena. Kći je bila na intenzivnoj njezi - govori nam majka. Koliko je bila ozbiljna situacija, govori činjenica da je prijetio i gubitak noge, ali zahvaljujući splitskim liječnicima taj scenarij je izbjegnut.

- Došli su do mene i rekli mi da moram potpisati papire za hitnu operaciju - ispričala je majka, koja priznaje kako joj je bilo teško potpisati papire da joj dijete vode na takvu operaciju.

Nakon operacije, koja je uspješno prošla, dijete su premjestili na kirurški odjel. Posljednja operacija, zatvaranja rane, obavljena je u utorak.

- Liječnici su napravili čudo. Dok smo bili u bolnici, mojoj su kćeri dali igračke, a poslije sam ja donijela svoje - govori majka, koja priznaje da joj je ovo najlošije ljetovanje do sada. Djevojčica i njezina obitelj u Hrvatsku su stigli kao turisti, nisu imali status izbjeglica u trenutku nesreće. No nakon incidenta zatražili su azil i zahtjev je usvojen. Troškovi liječenja su, doznajemo, gotovo 4000 eura. Iako je majka vjerovala da neće morati to platiti, ipak je podignula kredit i sve platila. Nije ovo jedini ugriz poskoka ove godine. Nedavno smo, podsjetimo, izvještavali o tome kako su u samo nekoliko dana bila tri ugriza ove otrovne zmije u Istri. 

