Obavijesti

News

Komentari 0
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Macron: Francuska šalje nosač zrakoplova u Sredozemno more

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Macron: Francuska šalje nosač zrakoplova u Sredozemno more
Foto: Sarah Meyssonnier

Predsjednik Emmanuel Macron u utorak je izjavio da Francuska šalje nosač zrakoplova Charles de Gaulle u Sredozemno more i radi na formiranju koalicije koja bi pomogla u osiguranju pomorskog prometa ugroženog eskalirajućom krizom na Bliskom istoku

Admiral

U televizijskom obraćanju naciji, Macron je rekao da je potrebno poduzeti mjere s obzirom na to da je Hormuški tjesnac zatvoren, a Sueski kanal i plovne rute Crvenog mora ugrožene širenjem sukoba. "Imamo ekonomske interese koje moramo zaštititi jer su cijene nafte i plina te međunarodna trgovinska situacija duboko poremećene ovim ratom", rekao je Macron.

Dodao je da je Francuska također poslala fregatu na Cipar i oborila dronove u nebu iznad svojih saveznika u Perzijskom zaljevu. Među korištenim sredstvima bili su i zrakoplovi Rafale.

TEŠKO OŠTEĆENA Izrael i SAD napali zgradu u kojoj se bira novi vođa Irana
Izrael i SAD napali zgradu u kojoj se bira novi vođa Irana

Macron je rekao da Iran "snosi primarnu odgovornost" za američko-izraelske vojne operacije, ali da su one provedene "izvan okvira međunarodnog prava".

"Ne možemo to podržati", naglasio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran pogodio američki konzulat u Dubaiju. Trump: Ako treba, šaljemo mornaricu u Hormuz
IZ MINUTE U MINUTU

Iran pogodio američki konzulat u Dubaiju. Trump: Ako treba, šaljemo mornaricu u Hormuz

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze
Novi detalji uhićenja u HEP-u: Menadžeri i poduzetnici su imali hobotnicu za izvlačenje novca
USKOK U AKCIJI

Novi detalji uhićenja u HEP-u: Menadžeri i poduzetnici su imali hobotnicu za izvlačenje novca

Nova akcija Uskoka provodi se u pet županija, doznajemo koja su dva direktora 'pala'. Navodna šteta HEP-u je preko milijun eura!
Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku
NAJGORI SCENARIJ

Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku

U izraelskom diskursu Turska se povezuje s podrškom Muslimanskom bratstvu i Hamasu, zaoštravanjem nakon Mavi Marmara incidenta 2010.,Erdoganovom sve otvorenijom pro‐palestinskom retorikom, govori nam teolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026