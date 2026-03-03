Macron: Francuska šalje nosač zrakoplova u Sredozemno more

U televizijskom obraćanju naciji, Macron je rekao da je potrebno poduzeti mjere s obzirom na to da je Hormuški tjesnac zatvoren, a Sueski kanal i plovne rute Crvenog mora ugrožene širenjem sukoba. "Imamo ekonomske interese koje moramo zaštititi jer su cijene nafte i plina te međunarodna trgovinska situacija duboko poremećene ovim ratom", rekao je Macron.

Dodao je da je Francuska također poslala fregatu na Cipar i oborila dronove u nebu iznad svojih saveznika u Perzijskom zaljevu. Među korištenim sredstvima bili su i zrakoplovi Rafale.

Macron je rekao da Iran "snosi primarnu odgovornost" za američko-izraelske vojne operacije, ali da su one provedene "izvan okvira međunarodnog prava".

"Ne možemo to podržati", naglasio je.