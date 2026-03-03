Izrael i SAD napali zgradu u kojoj se bira novi vođa Irana

Prema novinskoj agenciji Tasnim, "američko-cionistički zločinci napali su zgradu Skupštine stručnjaka u Komu", koja je nadležna za imenovanje, nadzor i eventualnu smjenu vrhovnog vođe.

Kom je sveti grad 150 kilometara južno od Teherana. Lokalni mediji dijele fotografije teško oštećene zgrade. Još nije poznato je li itko bio u zdanju u vrijeme napada ni je li bilo žrtava.

Glavno sjedište Skupštine stručnjaka u Teheranu već je bilo meta zračnih napada u ponedjeljak, prema Tasnimu.

Iran je u nedjelju službeno započeo proces tranzicije nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hameneija, ubijenog u izraelsko-američkom napadu u subotu, nakon 36 godina na vlasti.