FELJTON: FRANCUSKI PREDSJEDNICI PLUS+
Macron ili Jupiter: Anatomija europske moći
Afera Benalla razotkrila je način na koji Emmanuel Macron razumije moć: koncentrirano, vertikalno i izvan klasičnih korekcija institucija. Taj model, oblikovan u Francuskoj, danas projicira na Europu, s Parizom kao njezinim stvarnim centrom.
« Ce n’est pas seulement une affaire de violences, mais une affaire d’État. »
(“Ovo nije samo afera nasilja, nego državna afera.”)
