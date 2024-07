Macron istražuje opcije nakon iznenađujućih izbornih rezultata

Nakon iznenađujućeg ishoda prijevremenih parlamentarnih izbora, francuski predsjednik Emmanuel Macron usredotočen je na sastavljanje vlade, priopćio je njegov ured u nedjelju navečer.

French President Macron votes in the second round of French parliamentary elections | Foto: MOHAMMED BADRA / POOL/REUTERS

- Prije donošenja bilo kakvih odluka, šef države će pričekati konačne rezultate izbora i konačni sastav donjeg doma parlamenta, Nacionalne skupštine - objavila je Elizejska palača.

- U svojoj ulozi jamca za naše institucije, predsjednik će osigurati da se poštuje suvereni izbor francuskog naroda - objavljeno je.

Elizejska palača također je izjavila da će se morati okupiti broj zastupnika potreban za apsolutnu većinu, javlja BFMTV. "Pitanje će biti može li se formirati kohezijska koalicija kako bi se doseglo 289 zastupnika" u domu od 577 mjesta.

Prema projekcijama niti jedan od tabora ne može računati na apsolutnu većinu.

Visok odaziv pokazao je da je raspuštanje Narodne skupštine bilo nužno, navode iz predsjedničke palače.

Les Ecologistes reacts after second round results of the 2024 snap legislative elections | Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS

S obzirom na očekivani izborni rezultat s Macronovim centrističkim savezom na drugom mjestu, Elizejska palača je priopćila: "Savez centra je proglašen mrtvim: ali on je tu, čak i nakon sedam godina na vlasti."